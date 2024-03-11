Docker 是创建和运行 Linux 容器的最流行工具。虽然数十年前人们就已经引入早期形式的容器（使用 FreeBSD Jails 和 AIX Workload Partitions 等技术），但在 2013 年，Docker 通过一种新的开发者友好和云友好的实现，使容器变得大众化。

Docker 最初是一个开源项目，但今天，它也指 Docker Inc.，该公司生产 Docker（一个建立在开源项目基础上的商业容器工具包）并将这些改进回馈开源社区。

Docker 基于传统的 Linux 容器技术构建，但支持更精细的 Linux 内核进程虚拟化，并添加了一些功能，助力开发人员更轻松地构建、部署、管理和保护容器。

尽管如今存在替代的容器运行时平台，例如开放容器计划 (OCI)、CoreOS 和 Canonical (Ubuntu) LXD，但 Docker 仍然是主导选择。此外，Docker 已成为容器的代名词，有时会被误认为与 Kubernetes 等互补技术相互竞争。

如今，Docker 和 Kubernetes 是领先的容器化工具，其中 Docker 占据 82% 的市场份额，而 Kubernetes 在 2024 年控制 11.52% 的市场份额。