在容器技术领域，有两个开源技术脱颖而出：Kubernetes 和 Docker。虽然它们本质上是协助用户进行容器管理的两种不同技术，但二者是互补的，结合使用时可以发挥强大作用。因此，选择使用 Kubernetes 还是 Docker 并不是在决定孰优孰劣；实际上，它们并不相互竞争，反而可以同时使用。由此可见，对于“Kubernetes 与 Docker 孰优孰劣”的问题，答案其实是“无需二选一”。

Kubernetes 和 Docker 是互补的容器技术，这也解答了另一个常见问题：Kubernetes 会取代 Docker 吗？

简而言之，不会。由于 Kubernetes 并非竞争性技术，这个问题很可能源于 2021 年的一条新闻：Kubernetes 不再将 Docker 作为容器运行时选项支持（即作为容器组件，在整个容器化过程中与操作系统内核通信）。然而，Kubernetes 和 Docker 仍然兼容，并且结合使用时可以带来明显优势，正如我们将在本文后续详细探讨的那样。首先，需要从将 Kubernetes 与 Docker 联系在一起的基础技术，也就是容器开始讲起。