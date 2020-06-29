您可以通过命名空间（例如 Dev1、Dev2、QA1、QA2 等）将 Kubernetes 集群划分为多个环境，每个环境可由不同用户管理。编写 kubectl 命令的不便之处在于，每次都需要 在末尾添加 --namespace 选项。用户常会遗漏此步骤，导致在错误命名空间中创建对象（pod、服务、部署）。



通过此技巧，您可以在运行 kubectl 命令前预设命名空间偏好。执行 kubectl 命令前运行以下命令，它将为当前上下文的后续所有 kubectl 操作保存命名空间设置：

kubectl config set-context $(kubectl config current-context) --namespace=mynamespace

以下列出与命名空间相关的最常用的实用命令：