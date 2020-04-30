有多种方法可以将应用暴露到 Kubernetes 簇之外，需要根据具体的使用场景选择最合适的方法。

本文中我们将比较的四个主要选项是：ClusterIP、NodePort、LoadBalancer 和 Ingress。每种方式都提供了一种暴露服务的方法，并在不同情况下各有用处。服务本质上是应用程序的前端，它会自动将流量重新分配到可用的 Pod 上，保证均匀分布。服务是一种抽象方法，用于将运行在一组 Pod 上的应用程序作为网络服务进行暴露。Pod 是不可变的，这意味着当它们终止时，不会被复活。Kubernetes 簇会在同一节点或新节点上创建新的 Pod 来替代已终止的 Pod。

与 Pod 和 Deployment 类似，Service 也是 Kubernetes 中的一种资源。Service 提供了从 Kubernetes 簇外部访问的单一入口点，并允许动态访问一组副本 Pod。

对于 Kubernetes 簇内部的应用访问，ClusterIP 是首选方法。它是 Kubernetes 的默认设置，使用内部 IP 地址来访问服务。

要将服务暴露给外部网络请求，可以使用 NodePort、LoadBalancer 和 Ingress。我们将先介绍 Ingress，并在文章后面对这些服务进行比较。