etcd 是一种开源的分布式键值存储库，用于保存和管理分布式系统保持运行所需的关键信息。 最值得注意的是，它可以管理 Kubernetes（流行的容器编排平台）的配置数据、状态数据和元数据。

与所有分布式工作负载一样，容器化工作负载也具有复杂的管理要求，而且这些要求随着工作负载的扩展而变得更加复杂。 Kubernetes 通过跨所有集群（可在多个地点的多台机器上运行）协调配置、部署、服务发现、负载均衡、作业调度和运行状况监控等任务，简化了这些工作负载的管理过程。

但为了实现这种协调，Kubernetes 需要一个数据存储库，可在任一给定时间点提供有关系统状态（包括所有集群和 Pod 以及其中的应用实例）的单一且一致的事实来源。 etcd 是用于创建和维护此事实版本的数据存储库。

对于 Cloud Foundry（链接位于 ibm.com 外部，这是一个开源的多云平台即服务 (PaaS)），etcd 发挥着类似的作用，并且可用于跨任何分布式应用集群来协调关键系统和元数据。 “etcd”这个名字源自 Linux 目录结构中的命名约定：在 UNIX 中，单个系统的所有系统配置文件都包含在一个名为“/etc”的文件夹中；“d”代表“分布式”。

观看视频“什么是 etcd？”(6:09)，以深入了解 etcd：