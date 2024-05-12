什么是 Redis？

Redis 不同于作为辅助组件专门为提高应用性能而设计的“传统”NoSQL 数据存储库。 以下是 Redis 的一些差异化功能：

Redis 缓存会话

同样，不同于 MongoDB 和 PostgreSQL 等 NoSQL 数据库，Redis 将数据存储在服务器的主存储器中，而不是硬盘和固态硬盘上。 这将大幅缩短执行读写操作时的响应时间。 同时还有助于确保高可用性（与 Redis Sentinel 结合使用，见下文）以及服务和应用工作负载的可扩展性。

Redis 队列

Redis 可以对那些相比普通任务而言需要 Web 客户端花费更长时间来处理的任务进行排队。 多进程任务排队在当今基于 Web 的许多应用中都很常见，Redis 可以轻松实施使用 Python 编写的自动化进程，这些进程在请求/响应周期的后台运行。

Redis 数据类型

虽然从技术的角度来看，Redis 是一个键/值存储库，但它却是真正的数据结构服务器，支持多种数据类型和结构，包括：

唯一且未排序的字符串元素





二进制安全数据





超级日志





位数组





哈希值





列表

Redis 客户端处理

Redis 具有本机客户端集成能力，可帮助开发人员操作并与他们的数据交互。 目前在 Redis 客户端库中拥有超过 100 种不同的开源客户端，开发者可以轻松添加新的集成来支持额外的功能和编程语言。