经过二十多年的发展，PostgreSQL 仍然是最知名、最受支持的关系数据库之一。因此，对于希望在本地和基于云的基础架构中创建高度可扩展计算环境的开发人员，PostgreSQL 提供了许多好处。

性能和可扩展性

在大型数据库系统中，数据验证和读/写速度至关重要，PostgreSQL 的速度难以企及。PostgreSQL 支持各种通常只有专有数据库技术才有的性能优化，如地理空间支持和无限制并发。这使得 PostgreSQL 在对多种数据类型进行深入、广泛的数据分析时极为高效。

并发支持

当多个用户同时访问数据时，传统数据库系统通常会锁定对记录的访问，以避免读/写冲突。PostgreSQL 通过使用 MVCC（多版本并发控制）有效地管理并发。实际上，这意味着读取不会阻塞写入，写入不会阻塞读取。

深度语言支持

由于其对多种编程语言的兼容性和支持，PostgreSQL 成为开发人员最灵活的数据库之一。Python、JavaScript、C/C++、Ruby 等流行的编码语言都为 PostgreSQL 提供了成熟的支持，让开发人员可以使用自己擅长的语言执行数据库任务，而不会产生系统冲突。

业务连续性

企业必须在发生灾难时保持持续运营。他们需要一个可持续的解决方案，以确保生产数据库始终可供客户和开发人员使用。可对 PostgreSQL 进行配置，以通过跨多个服务器的同步或异步复制方法确保服务的高可用性。

100% 开源

部署开源数据库管理技术可以为企业带来独特的优势，包括更低的成本、更高的灵活性以及专有数据库解决方案所不具备的创新。PostgreSQL 是由多元化的贡献者团队开发，它建立在知识、专业技术和开源价值观的坚实基础之上，使其成为世界上最先进的数据库。