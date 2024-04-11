PostgreSQL 是一种对象关系型 SQL 数据库，采用可索引的 JSON、发布和订阅功能以及驱动程序。
IBM® Cloud Databases for PostgreSQL 是我们的 PostgreSQL 数据库即服务产品，让团队可以将更多时间用于轻松构建高可用性、备份编排、时间点恢复 (PITR) 和只读副本。
PostgreSQL 即服务意味着 IBM 可以管理时间点备份、只读副本、日志记录、监控、扩展、硬件设置和软件修补。
PostgreSQL 部署专为高可用性而构建，使用多个可用区，SLA 可用性达 99.99%。访问通过单个端点进行路由。
数据在静态和动态时均会加密。IBM® Key Protect 提供自带密钥 (BYOK) 加密。符合 SOC 2 类型 2、PCI、HIPAA 和 GDPR 标准。
独立缩放磁盘和 RAM 以满足应用程序需求或使用自动缩放功能。在 PostgreSQL 部署中添加只读副本以分载流量。
利用集成的基础架构即代码工具（例如具有 Terraform 和 Red Hat® Ansible® 支持的 IBM Cloud Schematics，无需额外付费）即可实现全球规模。
为每个 PostgreSQL 部署单独扩展磁盘、RAM 和 vCPU。无需迁移实例类来适应增长需求。按小时付款。