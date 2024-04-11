PostgreSQL 是一种对象关系型 SQL 数据库，采用可索引的 JSON、发布和订阅功能以及驱动程序。



IBM® Cloud Databases for PostgreSQL 是我们的 PostgreSQL 数据库即服务产品，让团队可以将更多时间用于轻松构建高可用性、备份编排、时间点恢复 (PITR) 和只读副本。