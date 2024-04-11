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托管 PostgreSQL，构建为企业级就绪，与 IBM Cloud 本机集成
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IBM 荣膺领导者称号

Gartner® 发布 2021 云数据库管理系统魔力象限 (Magic Quadrant®) 报告

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托管 PostgreSQL：规模、安全性、弹性

PostgreSQL 是一种对象关系型 SQL 数据库，采用可索引的 JSON、发布和订阅功能以及驱动程序。

IBM® Cloud Databases for PostgreSQL 是我们的 PostgreSQL 数据库即服务产品，让团队可以将更多时间用于轻松构建高可用性、备份编排、时间点恢复 (PITR) 和只读副本。

用例

Web 和移动应用程序 快速构建引人入胜、可扩展的跨平台企业应用程序，并将 PostgreSQL 云数据库部署与 Kubernetes 应用程序连接起来。PostgreSQL 是一种对象关系型、高度可定制的数据库，因而成为开发 Web 和移动应用程序的理想选择。 PostgreSQL 云数据库部署到 Kubernetes 应用程序。
商业智能 实施 PostgreSQL 的分析功能，将数据转换为可操作的业务洞察。将高级分析应用程序与多维数据相结合，做出战略性的业务决策。PostgreSQL 具有支持 ETL 和数据分析的丰富功能，是构建分析基础架构的理想选择。
统一的数据和 AI 平台 通过集成 PostgreSQL 与 IBM Cloud Pak® for Data，大幅提升工作效率，从而获得更多的客户见解并从组织中现有的数据中获得优势。通过改变游戏规则，为您提供处理数据的最佳方法之一。 IBM Cloud Pak® for Data
数据库整合 将现有数据库迁移到 IBM Cloud，同时还整合许可成本、淘汰服务器并清理数据库蔓延问题。 迁移现有数据库
功能强大。可定制。开放式源代码。 完全托管的 PostgreSQL

PostgreSQL 即服务意味着 IBM 可以管理时间点备份、只读副本、日志记录、监控、扩展、硬件设置和软件修补。

 高度可用

PostgreSQL 部署专为高可用性而构建，使用多个可用区，SLA 可用性达 99.99%。访问通过单个端点进行路由。

 高级安全性

数据在静态和动态时均会加密。IBM® Key Protect 提供自带密钥 (BYOK) 加密。符合 SOC 2 类型 2、PCI、HIPAA 和 GDPR 标准。

 轻松扩展

独立缩放磁盘和 RAM 以满足应用程序需求或使用自动缩放功能。在 PostgreSQL 部署中添加只读副本以分载流量。

 自动化感知

利用集成的基础架构即代码工具（例如具有 Terraform 和 Red Hat® Ansible® 支持的 IBM Cloud Schematics，无需额外付费）即可实现全球规模。

 灵活选项

为每个 PostgreSQL 部署单独扩展磁盘、RAM 和 vCPU。无需迁移实例类来适应增长需求。按小时付款。
相关产品 IBM Cloud® Schematics

支持基础架构即代码并实现 IBM Cloud 服务和 Terraform 管理自动化。

 IBM Cloud® Kubernetes Service

获得功能强大的工具、直观的用户体验和内置安全性，以快速交付应用程序。

 IBM Watson® Studio

构建并训练 AI 模型，同时在单个集成环境中准备和分析数据。
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