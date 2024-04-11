IBM Cloud Databases for Elasticsearch 将全文搜索引擎的灵活性与 JSON 文档数据库索引的强大功能相结合。它将二者结合在一起，创建了一个强大的工具，可以对大量数据进行丰富的数据分析、提供随时可用的目录、自动完成、日志分析、监控、区块链分析等功能。
开发人员可以专注于构建应用程序，而不是处理备份、日志记录、监控、扩展、硬件设置和软件修补。
静态和动态数据均经过加密，并且与 IBM Key Protect 集成，使您可以为静态数据提供自己的加密密钥。
IBM Cloud Databases for Elasticsearch 允许您独立缩放磁盘和 RAM，以最好地满足您的应用程序需求。
该服务与 Elasticsearch API、数据格式和客户端兼容。已经利用 Elasticsearch 的应用程序可以使用 IBM Cloud Databases for Elasticsearch 作为直接替代方案。
标准配置包括三个配置为高可用性的数据成员，以提供 99.99% 的 SLA。
利用集成的基础设施即代码工具（例如具有 Terraform 和 Red Hat® Ansible® 支持的 IBM Cloud Schematics，无需额外付费）即可实现全球规模。