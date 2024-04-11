IBM Cloud Databases for Elasticsearch 将全文搜索引擎的灵活性与 JSON 文档数据库索引的强大功能相结合。它将二者结合在一起，创建了一个强大的工具，可以对大量数据进行丰富的数据分析、提供随时可用的目录、自动完成、日志分析、监控、区块链分析等功能。