主页 数据库 Cloud Databases Elasticsearch IBM Cloud Databases for Elasticsearch
企业级完全托管 Elasticsearch — 通过与 IBM Cloud 的本机集成而构建
查看定价选项
Wokam 正在查看编程代码
什么是 IBM Cloud® Databases for Elasticsearch？

IBM Cloud Databases for Elasticsearch 将全文搜索引擎的灵活性与 JSON 文档数据库索引的强大功能相结合。它将二者结合在一起，创建了一个强大的工具，可以对大量数据进行丰富的数据分析、提供随时可用的目录、自动完成、日志分析、监控、区块链分析等功能。

使用方法

日志分析 对来自服务器、传感器和网站的日志和机器生成的数据进行分析并使其可视化，以调试应用程序和系统。
全文搜索 通过一组行业领先的搜索 API 为您的网站或应用程序提供搜索功能。
IBM Cloud Databases for Elasticsearch 功能 完全托管

开发人员可以专注于构建应用程序，而不是处理备份、日志记录、监控、扩展、硬件设置和软件修补。

 高级安全性

静态和动态数据均经过加密，并且与 IBM Key Protect 集成，使您可以为静态数据提供自己的加密密钥。

 无服务器扩展

IBM Cloud Databases for Elasticsearch 允许您独立缩放磁盘和 RAM，以最好地满足您的应用程序需求。

 兼容开放源代码

该服务与 Elasticsearch API、数据格式和客户端兼容。已经利用 Elasticsearch 的应用程序可以使用 IBM Cloud Databases for Elasticsearch 作为直接替代方案。

 高度可用

标准配置包括三个配置为高可用性的数据成员，以提供 99.99% 的 SLA。

 自动化感知

利用集成的基础设施即代码工具（例如具有 Terraform 和 Red Hat® Ansible® 支持的 IBM Cloud Schematics，无需额外付费）即可实现全球规模。
相关产品 IBM Cloudant®

面向 Web、移动设备、IoT 和无服务器应用程序的可扩展 JSON 文档数据库。

 IBM Cloud Databases for Redis

一种快速的内存键值存储，可用作缓存、队列或瞬时存储，专为现代应用堆栈而设计。

开始使用 IBM Cloud Databases for Elasticsearch。
查看目录 查看目录 查看文档