可观测性提供了对现代分布式应用程序的深度可见性，可以加速问题的自动识别和解决。

在 IT 和云计算领域，可观测性涉及使用软件工具和实践。这些工具用于聚合、关联和分析来自分布式应用程序及其运行的硬件和网络的稳定性能数据流。此过程有助于有效监控、排除故障和调试应用程序和网络。其目标是满足客户体验期望、服务级别协议 (SLA) 和其他业务要求。

可观测性是一个相对较新的 IT 主题，经常被误认为是过度炒作的流行词，或者是系统监控、应用程序性能监控 (APM)和网络性能管理 (NPM) 的“另一种说法”。事实上，可观测性是 APM 和 NPM 数据收集方法的自然演变，它能更好地适应云原生应用程序部署日益加快、分布式和动态的本质。可观测性并不会取代监控，但可以完善监控以及 APM 和 NPM。

“可观测性”一词源于控制理论，这是一个与动态系统自动化控制相关的工程领域。例如，根据系统反馈来调节流经管道的水流，或者控制汽车上下坡时的速度。