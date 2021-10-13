SRE 背后的原则是以软件代码自动监督大型软件系统是一种比手动干预更具可扩展性和可持续性的策略，尤其是当这些系统扩展或迁移到云时。

SRE 还可减少或消除开发团队与运营团队之间的很多自然摩擦，因为一些团队希望不断将新的或更新后的软件投入生产环境。然而，运营团队则不想发布任何类型的更新或新软件，除非完全确定它不会导致中断或其他运营问题。因此，虽然 DevOps 并未严格要求使用 SRE，但后者却与 DevOps 原则密切相关，并可在实现 DevOps 成功的过程中发挥重要作用。

SRE 的概念归功于 Google 工程副总裁 Ben Treynor Sloss，他曾写过一句名言：“当你要求软件工程师设计一个运营团队时，就会发生 SRE。”