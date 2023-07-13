持续部署是一种软件开发策略，方法是将应用的代码变更自动发布到生产环境中。 这种自动化由一系列预定义的测试驱动。 一旦新更新通过这些测试，系统会将更新直接推送到软件的用户。



持续部署为希望扩展其应用和 IT 产品组合的企业带来了多种益处。 首先，这种方法通过消除编码与实现客户价值之间的时间差（通常要数天、数周甚至数月），加快产品推向市场的速度。

要实现这一目标，回归测试必须采取自动化方法，消除成本不菲的手动回归测试。 对于大多数变更而言，这种策略也有助于消除组织用于管理大量生产变更（包括发布规划和批准会议）的系统。