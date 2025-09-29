几乎所有类型的企业都可以使用各种云存储服务，从个体业主到大型企业。

如果您经营一家小型企业，云存储可能很有意义，特别是如果您没有资源或技能自己管理存储的话。云存储还可以通过使存储成本可预测来帮助进行预算规划，并且使您能够随着业务的增长进行扩展。

如果您在较大的企业（例如，制造公司、金融服务或拥有数十个营业地点的零售连锁店）工作，您可能需要定期传输数百 GB 的数据进行存储。在这种情况下，您应该与能够处理您的数据量的成熟云存储提供商合作。在某些情况下，您可以与提供商协商定制交易，以获得最佳价值。

安全性

云存储安全是一个严重的问题，特别是当您的组织处理信用卡信息和医疗记录等敏感数据时。您希望确保您的数据受到最新方法的保护，免受网络威胁。您将需要分层安全解决方案，包括端点保护、内容和电子邮件过滤以及威胁分析，以及包含定期更新和补丁的最佳实践。而且，您需要明确定义的访问和身份验证策略。

大多数云存储提供都提供基本的安全措施，包括访问控制、用户身份验证和数据加密。当有关数据涉及机密业务文档、人事记录和知识产权时，确保这些措施到位尤为重要。需要遵守法规的数据可能需要额外的保护，因此您需要检查您选择的提供商是否遵守所有适用的法规。

无论何时，数据都有可能面临安全风险。您有责任保护数据在存储云中的安全。公司可以通过加密动态数据并使用专用私有连接（而不是公共互联网）与云存储提供商连接来最大程度地降低风险。

备份

数据备份与安全同样重要。企业需要备份数据，以便在数据因网络攻击、自然灾害或人为错误而丢失时可以访问文件和应用程序的副本，并防止业务中断。

基于云的数据备份和恢复服务从基于云的解决方案诞生之初就很受欢迎。就像云存储本身一样，您可以通过公共互联网或专用连接访问该服务。利用云备份和恢复服务，企业无需执行定期复制关键业务数据的任务，在发生自然灾害、网络攻击或用户无意失误造成数据丢失后，仍然随时可以访问所需的数据。

云备份为企业提供了与存储相同的优势：成本效益、可扩展性和易于访问。云备份最吸引人的功能之一是自动化。要求用户不断备份自己的数据，结果好坏参半，因为有些用户总是拖延或忘记备份。这样一来，数据丢失就不可避免了。通过自动备份，您可以决定备份数据的频率，无论是每天、每小时还是每当网络中引入新数据时。

在云中异地备份数据还有一个额外的优势：距离。遭受自然灾害、恐怖袭击或其他灾难袭击的建筑物可能会失去其本地备份系统，从而无法恢复丢失的数据。有了异地备份，在出现此类事件时，数据仍能够得到保障。

服务器



云存储服务器是虚拟服务器，即软件定义的服务器，可模拟物理服务器。一台物理服务器可以托管多个虚拟服务器，从而更容易为多个客户提供基于云的存储解决方案。使用虚拟服务器可以提高效率，因为物理服务器通常在低于容量的情况下运行，这意味着它们的一些处理能力被浪费了。

这种方法使云存储提供商能够提供按需付费的云存储，并且仅针对您使用的存储容量收费。当您的云存储服务器即将达到容量时，云提供商会启动另一台服务器以增加容量，或者使您可以自己启动额外的虚拟机。