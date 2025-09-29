云存储允许您将数据和文件保存在异地位置，然后通过公共互联网或专用私有网络连接进行访问。您转移到异地存储的数据将由第三方云提供商负责。提供商负责托管、保护、管理和维护服务器及相关基础架构，并确保您在需要时能够随时访问数据。
与将文件存储到本地硬盘驱动器或存储网络相比，云存储提供了一种经济实惠且可扩展的替代方案。计算机硬盘驱动器只能存储有限数量的数据。当用户存储空间不足时，他们需要将文件传输到外部存储设备。传统上，组织构建和维护存储区域网络 (SAN) 来归档数据和文件。然而，SAN 的维护成本高昂，因为随着存储数据的增长，公司必须追加投资，增加服务器和基础架构，以满足不断增长的需求。
云存储服务提供弹性，这意味着您可以随着数据量的增加而扩展容量，或者在必要时减少容量。通过将数据存储在云中，您的组织可以通过为存储技术和容量即服务支付费用，而不是投资于构建和维护内部存储网络，从而节省开支。您只需为所使用的容量付费。虽然您的成本可能会随着时间的推移而增加，以适应更高的数据量，但您不必因预期数据量增加而过度配置存储网络。
与本地存储网络一样，云存储使用服务器来保存数据；不过，数据会被发送到异地的服务器。您使用的大多数服务器都是托管在物理服务器上的虚拟机。随着存储需求的增加，提供商会创建新的虚拟服务器来满足需求。
通常情况下，您可以通过互联网或专用私有连接，使用门户网站、网站或移动应用程序连接到存储云。您连接的服务器会将您的数据转发到位于一个或多个数据中心的服务器池，具体取决于云提供商运营的规模。
作为服务的一部分，提供商通常会在多台机器上存储相同的数据，以实现冗余。这样，如果服务器因维护而停机或发生故障，您仍然可以访问数据。
云存储可用于私有云、公有云和混合云。
公共存储云：在这种模式下，您通过互联网连接到由云提供商维护并供其他公司使用的存储云。提供商通常允许从几乎任何设备（包括智能手机和台式机）访问服务，并允许您根据需要进行扩展和缩减。
私有云存储：私有云存储设置通常会复制云模式，但它们位于您的网络内，利用物理服务器创建虚拟服务器实例来增加容量。您可以选择完全控制本地部署的私有云，或委托云存储提供商建立专用私有云，您可以通过专用连接访问该私有云。由于需要处理和存储具有私密性的数据，银行或零售公司等机构可能更倾向于使用私有云存储。
混合云存储：该模式结合了私有云和公有云的元素，使组织可以选择将哪些数据存储在哪个云中。例如，需要严格归档和复制的高度受管制数据通常更适合私有云环境，而敏感度较低的数据（如不包含商业机密的电子邮件）则可存储在公有云中。一些组织使用混合云，用公有云存储来补充内部存储网络。
与其他基于云的技术一样，云存储也具有一些明显的优势。但它也给公司带来了一些担忧，主要是安全和管理控制方面的问题。
优点
缺点
云存储主要有三种类型：文件、块和对象。每种方法都有自己的优势。
文件存储器
文件存储将数据保存在我们大多数人都熟悉的分层文件和文件夹结构中。无论是驻留在存储系统中还是驻留在客户端中，数据都保留其格式，而且层次结构使得在需要时查找和检索文件变得更容易、更直观。文件存储通常用于开发平台、主目录以及视频、音频和其他文件的存储库。
块存储器
块存储器传统上用于 SAN，在云存储环境中也很常见。在此存储模型中，数据被组织成称为“块”的大卷。每个块代表一个单独的硬盘驱动器。云存储提供商使用块在多个存储节点之间分割大量数据。由于 IO 延迟（系统与客户端之间完成连接所需的时间）低，块存储器资源在网络上可提供更好的性能，尤其适合大型数据库和应用程序。
在云中使用时，块存储器可轻松扩展以支持组织数据库和应用程序的增长。如果您的网站捕获需要存储的大量访问者数据，则块存储器将非常有用。
对象存储器
对象存储器与文件和块存储器的不同之处在于它将数据作为对象进行管理。每个对象包括文件中的数据、相关元数据和标识符。对象以数据到达时的格式存储数据，并可以自定义元数据，使数据更易于访问和分析。对象不是按文件或文件夹层次结构组织，而是保存在可提供几乎无限可扩展性的存储库中。由于没有文件层次结构并且元数据是可定制的，因此对象存储器允许您以经济高效的方式优化存储资源。
几乎所有类型的企业都可以使用各种云存储服务，从个体业主到大型企业。
如果您经营一家小型企业，云存储可能很有意义，特别是如果您没有资源或技能自己管理存储的话。云存储还可以通过使存储成本可预测来帮助进行预算规划，并且使您能够随着业务的增长进行扩展。
如果您在较大的企业（例如，制造公司、金融服务或拥有数十个营业地点的零售连锁店）工作，您可能需要定期传输数百 GB 的数据进行存储。在这种情况下，您应该与能够处理您的数据量的成熟云存储提供商合作。在某些情况下，您可以与提供商协商定制交易，以获得最佳价值。
安全性
云存储安全是一个严重的问题，特别是当您的组织处理信用卡信息和医疗记录等敏感数据时。您希望确保您的数据受到最新方法的保护，免受网络威胁。您将需要分层安全解决方案，包括端点保护、内容和电子邮件过滤以及威胁分析，以及包含定期更新和补丁的最佳实践。而且，您需要明确定义的访问和身份验证策略。
大多数云存储提供都提供基本的安全措施，包括访问控制、用户身份验证和数据加密。当有关数据涉及机密业务文档、人事记录和知识产权时，确保这些措施到位尤为重要。需要遵守法规的数据可能需要额外的保护，因此您需要检查您选择的提供商是否遵守所有适用的法规。
无论何时，数据都有可能面临安全风险。您有责任保护数据在存储云中的安全。公司可以通过加密动态数据并使用专用私有连接（而不是公共互联网）与云存储提供商连接来最大程度地降低风险。
备份
数据备份与安全同样重要。企业需要备份数据，以便在数据因网络攻击、自然灾害或人为错误而丢失时可以访问文件和应用程序的副本，并防止业务中断。
基于云的数据备份和恢复服务从基于云的解决方案诞生之初就很受欢迎。就像云存储本身一样，您可以通过公共互联网或专用连接访问该服务。利用云备份和恢复服务，企业无需执行定期复制关键业务数据的任务，在发生自然灾害、网络攻击或用户无意失误造成数据丢失后，仍然随时可以访问所需的数据。
云备份为企业提供了与存储相同的优势：成本效益、可扩展性和易于访问。云备份最吸引人的功能之一是自动化。要求用户不断备份自己的数据，结果好坏参半，因为有些用户总是拖延或忘记备份。这样一来，数据丢失就不可避免了。通过自动备份，您可以决定备份数据的频率，无论是每天、每小时还是每当网络中引入新数据时。
在云中异地备份数据还有一个额外的优势：距离。遭受自然灾害、恐怖袭击或其他灾难袭击的建筑物可能会失去其本地备份系统，从而无法恢复丢失的数据。有了异地备份，在出现此类事件时，数据仍能够得到保障。
服务器
云存储服务器是虚拟服务器，即软件定义的服务器，可模拟物理服务器。一台物理服务器可以托管多个虚拟服务器，从而更容易为多个客户提供基于云的存储解决方案。使用虚拟服务器可以提高效率，因为物理服务器通常在低于容量的情况下运行，这意味着它们的一些处理能力被浪费了。
这种方法使云存储提供商能够提供按需付费的云存储，并且仅针对您使用的存储容量收费。当您的云存储服务器即将达到容量时，云提供商会启动另一台服务器以增加容量，或者使您可以自己启动额外的虚拟机。
如果您拥有构建自己的虚拟云服务器的专业知识，那么开源云存储就是您的选择之一。开源意味着服务中使用的软件可供用户和开发人员研究、检查、更改和分发。
开源云存储通常与 Linux 和其他开源平台相关联，这些平台提供构建您自己的存储服务器的选项。这种方法的优点包括对管理任务和安全性的控制。
成本效益是另一个优点。虽然基于云的存储提供商为您提供几乎无限的容量，但这是有代价的。您使用的存储容量越多，价格就越高。通过开源，只要您拥有开发和维护存储云的编码和工程专业知识，就可以继续扩展容量。
不同的开源云存储提供商提供不同级别的功能，因此您应该在决定使用哪种服务之前比较功能。开源云存储服务提供的一些功能包括：
如前所述，有了云存储，公司在内部就无需部署存储基础架构，从而降低了成本。但云存储的定价模式各不相同。一些云存储提供商每月按每 GB 收费，而其他云存储提供商则根据存储容量收取费用。费用差别很大；您每月需要为 100 GB 存储空间支付 1.99 美元或 10 美元，具体取决于您选择的提供商。将数据从网络传输到存储云的额外费用通常包含在整体服务价格中。
提供商可能会在存储和数据传输的基本费用之外收取额外费用。例如，每次访问云中的数据以进行更改或删除，或将数据从一个地方移动到另一个地方时，可能会产生额外费用。每月执行的这些操作越多，成本就越高。即使提供商在总价格中包含一定数量的基本活动，如果超出允许的限额，仍将产生额外费用。
提供商还可能将访问数据的用户数量、用户访问数据的频率以及数据必须传输的距离纳入收费范围。他们可能会根据所存储数据的类型以及数据是否需要更高的安全级别来保护隐私和遵守法规而收取不同的费用。
示例
数十家提供商提供云存储服务，可以满足从个人用户到拥有数千个地点的跨国组织的所有需求。例如，您可以在云中存储电子邮件和密码，以及电子表格和 Word 文档等文件，以便与其他用户共享和协作。这种功能使用户更容易在一个项目上协同工作，这也解释了为什么文件传输和共享是云存储服务最常见的用途之一。
有些服务提供文件管理和同步功能，确保多个位置的相同文件版本在有人更改时都能得到更新。您还可以通过云存储服务获得文件管理功能。有了它，您可以根据需要组织文档、电子表格和其他文件，并使其他用户可以访问它们。云存储服务还可以处理媒体文件，例如视频和音频，以及大量数据库记录，否则这些文件会占用网络内过多的空间。
无论您的存储需求是什么，都可以轻松找到云存储服务来提供您所需的容量和功能。
在本地和云存储环境中简单、无缝地部署支持容器的企业存储。
借助 IBM Storage for Red Hat OpenShift，为容器带来具有数据弹性的持久存储和数据服务。
通过存储虚拟化简化您的混合云。集中存储资源、扩展数据服务并提高数据移动性，而不会让您的数据面临风险。
IBM Cloud 存储服务为您的数据提供可扩展、高度安全且经济高效的存储空间，同时支持传统和云原生工作负载。配置和部署访问对象、块和文件存储等服务。根据需求变化调整容量并优化性能。只需为所需的云存储付费。