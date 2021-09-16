什么是备份和灾难恢复？

备份和灾难恢复涉及定期创建或更新文件的更多副本，将其存储在一个或多个远程位置，并在因文件损坏、数据损坏、网络攻击或自然灾害而导致数据丢失时使用这些副本继续或恢复业务运营。
您的组织承受不起忽视备份或灾难恢复的代价。如果意外删除后需要数小时才能取回丢失的数据，您的员工或合作伙伴将无所事事，无法完成依赖于您的技术的关键业务流程。如果在灾难发生后需要数天时间才能恢复业务，您将永远失去客户。考虑到在这两种情况下您可能会损失大量的时间和金钱，在备份和灾难恢复方面的投资是完全合理的。
掌握几个基本术语，可帮助您制定战略决策，并更好地评估备份和灾难恢复解决方案。
当您考虑管理灾难恢复过程和灾难恢复环境的替代方案时，最后一个术语可能会有所帮助：
一旦您理解了关键概念，就可以将它们应用到您的工作负载中了。许多组织有多个 RTO 和 RPO，这些反映了每个工作负载对其业务的重要性。
对于一家大型银行来说，网上银行系统可能是一个关键的工作负载，银行需要最大限度地减少时间和数据损失。不过，银行的员工时间跟踪应用程序就不那么重要了。如果发生灾难，银行可能会允许该应用程序瘫痪几个小时甚至一天，而不会对业务造成重大负面影响。将工作负载定义为 1 级、2 级或 3 级，有助于为灾难恢复计划提供一个框架。
基于云的备份和灾难恢复解决方案在各种规模的组织中越来越受欢迎。许多云解决方案提供用于存储数据的基础架构，在某些情况下，还提供用于管理备份和灾难恢复流程的工具。
通过选择基于云的备份或灾难恢复产品，您可以避免投入大量建立基础架构的资金以及管理环境的成本。此外，您还可获得快速可扩展性，以及在发生区域性灾难时保障数据安全所需的地理距离。
基于云的备份和灾难恢复解决方案可同时支持本地部署和基于云的生产环境。例如，您可以决定仅在云中存储备份或复制的数据，而将生产环境保留在自己的数据中心中。
通过这种混合方法，您仍然可以获得可扩展性和地理距离的优势，而无需迁移生产环境。在云到云模型中，生产和灾难恢复都位于云中，但会位于不同的站点以确保足够的物理隔离。
在某些情况下，在本地保留某些备份或灾难恢复流程有助于检索数据和快速恢复 IT 服务。如果您需要遵守严格的数据隐私或数据主权法规，在本地保留一些敏感数据似乎也很有吸引力。
对于灾难恢复，完全依赖本地环境的计划颇具挑战性。如果发生自然灾害或断电，您的整个数据中心（包括主系统和备用系统）都将受到影响。这就是为什么大多数灾难恢复战略都采用与主数据中心有一定距离的备用站点。
您可以将其他站点设在城镇的另一边、国家或地区的边远区域甚至地球的另一端，这取决于您如何平衡性能、法规遵从性和二级站点的物理可访问性等因素。
根据您选择的部署选项，您对于用于备份和灾难恢复的技术和流程类型可能有多种替代方案。
尽管已经存在了数十年，传统的磁带存储仍然可以在您的备份计划中发挥存储的功用。使用磁带解决方案，您可以可靠且经济高效地存储大量数据。
虽然磁带可以有效地进行备份，但它通常不用于灾难恢复，因为灾难恢复需要基于磁盘存储的更快速访问。此外，如果您需要从异地保管库物理检索磁带，则可能会损失几个小时甚至几天的可用性。
基于快照的备份可以捕获某一时刻应用程序或磁盘的当前状态。通过仅写入自上次快照以来更改的数据，该方法可以帮助保护数据，同时节省存储空间。
基于快照的复制可用于备份或灾难恢复。您的数据仅能达到最近快照的完整程度。如果您每小时拍摄一次快照，则必须愿意丢失一小时的数据。
许多组织正在转向用于灾难恢复和备份的连续复制。使用此方法，磁盘或应用程序的最新副本将持续复制到另一个位置或云，从而尽可能缩短停机时间并提供更精细的恢复点。
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