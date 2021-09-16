什么是备份和灾难恢复？

基于云的备份和灾难恢复解决方案在各种规模的组织中越来越受欢迎。许多云解决方案提供用于存储数据的基础架构，在某些情况下，还提供用于管理备份和灾难恢复流程的工具。

通过选择基于云的备份或灾难恢复产品，您可以避免投入大量建立基础架构的资金以及管理环境的成本。此外，您还可获得快速可扩展性，以及在发生区域性灾难时保障数据安全所需的地理距离。

基于云的备份和灾难恢复解决方案可同时支持本地部署和基于云的生产环境。例如，您可以决定仅在云中存储备份或复制的数据，而将生产环境保留在自己的数据中心中。

通过这种混合方法，您仍然可以获得可扩展性和地理距离的优势，而无需迁移生产环境。在云到云模型中，生产和灾难恢复都位于云中，但会位于不同的站点以确保足够的物理隔离。