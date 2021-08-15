网络攻击背后的动机可能各有不同，但可分为三大类别：

犯罪 政治 个人

出于犯罪动机的攻击者通过窃取金钱和数据或导致业务中断来谋取经济利益。网络罪犯可能会侵入银行账户直接窃取资金，或利用社会工程诈骗诱骗人们向其汇款。黑客有可能窃取数据，然后以不同方式利用，包括身份盗用、在暗网上销售，或者要求赎金。

敲诈勒索是其使用的另一计策。黑客可能会使用勒索软件、DDoS 攻击或其他计策来劫持数据或设备，直到公司付款为止。然而，根据最新的 X-Force Threat Intelligence Index，32% 的网络事件涉及数据的盗窃和出售，而不是通过加密来进行勒索。

出于个人动机的攻击者，例如心怀不满的现任或前任员工，主要是为了报复他们所感受到的轻视。他们可能会窃取资金、敏感数据或破坏公司系统。

出于政治动机的攻击者通常会牵涉到网络战、网络恐怖主义或“黑客行动主义”。在网络战中，民族国家行为体常常以敌方政府机构或关键基础设施为目标。例如，自俄乌战争爆发以来，双方都经历了针对重要机构发起的一系列网络攻击。激进的黑客，也被称为“黑客行动主义者”，可能不会对攻击目标造成广泛的损害。相反，他们通常会向公众公布攻击，以博取人们对其事业的关注。

不常见的网络攻击动机包括企业间谍活动，即黑客通过窃取知识产权来获得相对于竞争对手的不公平优势，以及利用系统漏洞向他人发出警告的治安黑客。有些黑客发起入侵只是为了消遣，以便享受智力挑战。