现实武器化：深度伪造技术的演进

其背后的技术被称为生成对抗网络 (GAN)。该技术由研究员 Ian Goodfellow 及其同事于 2014 年开发并发表在研究论文中。GAN 是一种机器学习模型，通过从训练数据集中学习规律来生成新数据。但这究竟意味着什么？GAN 包含两个持续相互竞争的神经网络，以创造逼真的伪造数据。一个是生成器，另一个是判别器。

生成器负责制造合成内容，判别器则判定内容的真伪。二者的反复博弈最终使伪造内容无限趋近真实。这就像在钢块上磨剑。每次剑（生成器）划过钢块（判别器），剑刃都会变得更加锋利。