借助 IBM 创新技术，警报调查和分类方面的改进多达 55%。1
IBM® Security QRadar Suite 是一种现代化的安全技术选择，采用 AI 和自动化技术，提供统一的分析人员体验，可在整个警报调查和响应工作流程中辅助安全分析人员。
2023 年，70% 的网络攻击针对关键基础设施行业。查看新报告，更深入地了解攻击者的策略。
2024 年 X-Force Threat Intelligence 指数
深入了解所有 IBM® Security 解决方案
划分具有最大潜在影响的风险的优先级，并使用可在整个安全团队、IT、最终用户和其他利益相关者之间协调响应的自动化响应运行手册来进行补救。
IBM 每天为全球最大的企业和政府实体管理 1,500 亿次网络安全事件，结合其近乎实时的威胁情报，IBM 技术通过在企业规模中对威胁应用机器学习和行为分析，快速生成有意义的洞察分析。
通过使用开放标准和预构建集成，IBM 安全工具开始发挥作用。您可以看到威胁检测的改进几乎无需任何微调，并展示威胁检测和响应的直接影响和价值。
通过云规模数据获取、快速查询和可视化，加快从快速增长的日志卷中获取洞察分析。
通过端点检测和响应解决方案实现整个端点生态系统的深度可见性。保护端点免受网络攻击并实时检测可疑活动。
通过提供适用于现有业务流程的统一体验，消除响应的复杂性。
识别并预防破坏业务运营的高级威胁和漏洞。
评估威胁策略，整合网络安全运营和响应，改善安全状况，从容自信地迁移至云端。
通过做好团队、流程和控制措施的准备，帮助安全分析人员提高威胁搜寻技能，并最大限度地减少违规行为的影响。
集成数据、分析日志和划分事件优先级有助于 Novaland 加快补救威胁的速度。
TalkTalk 将 IBM Security SOAR 解决方案与传统的安全系统和应用程序集成为一，以比过往任何时候都更快地响应和控制潜在问题。
在海上船舶上部署自动化端点防护机制的国际运输公司。
* 2023 年 3 月，由 Morning Consult 实施，IBM 赞助的对 1,000 名安全运营中心专业人员的全局调查
1 根据 IBM 对在 2018-2019 年与 400 多家客户进行的 Managed Security Service 合作中观察到的汇总性能数据的内部分析，其结果表明，在使用的第一年，警报调查和分类速度平均提高了 55%。