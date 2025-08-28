AI 重塑网络风险格局 深入了解攻击者与防御者的新战场

利用 AI 驱动解决方案提高安全团队的速度、准确性和工作效率

将 AI 安全与人工智能治理团队聚集在一起

Gartner Market Guide for AI TRiSM 分享了有关团队协作的指南。

AI 提升安全防御

当今的安全团队面临着许多挑战：复杂的电脑黑客、不断扩大的攻击面、数据爆炸和不断增长的基础设施复杂性。这些挑战阻碍了他们保护数据管理用户访问以及快速检测和响应 AI 安全威胁的能力。

IBM Security 提供具有变革意义的 AI 驱动解决方案，通过加快 AI 威胁检测和缓解措施、提高响应速度以及保护用户身份和数据集，优化分析人员的时间，同时让网络安全团队随时了解情况并掌控全局。
阅读报告，了解如何确保生成式 AI

智能 AI 始于更智能的安全与治理

加入与某《财富》20 强医疗企业网络安全负责人的对话，聆听保障 AI 安全的最佳实践。

优势
保护各种混合云环境的数据

AI 工具可以识别影子数据、监控数据访问异常，以及向网络安全专业人员发出有关任何恶意参与者访问数据或敏感信息而造成潜在威胁的警报，从而节省实时检测和修复问题的宝贵时间。
生成更准确、优先级更高的威胁警报

人工智能驱动的风险分析可为高保真警报生成事件摘要，并自动进行事件响应，平均可将警报调查和分流速度提高 55%。AI 技术还有助于识别各种威胁环境中的漏洞，抵御网络罪犯和网络犯罪。 

 
平衡用户访问需求和安全性

通过分析每次登录尝试的风险并通过行为数据验证用户，简化经验证用户的访问并将欺诈成本降低多达  90%，AI 模型可以帮助平衡安全性和用户体验。 此外，AI 系统还有助于防范网络钓鱼、恶意软件和其他恶意活动，从而确保安全系统中的安全状况达到高水准。
解决方案 IBM 威胁检测和响应服务 (TDR)
这些服务利用 AI 驱动的解决方案快速识别和响应安全事件。它们运用先进的 AI 算法，提供主动威胁检测和事件响应，协调对网络威胁和黑客的防御，从而保护敏感数据。
IBM Guardium
IBM Guardium 是一个数据安全平台，它提供了对数据生命周期中整个过程的完整可见性，并帮助解决数据合规问题。此平台具备基于多种风险因素的内置 AI 异常值检测功能，为组织提供卓越的数据监控能力，并能更快地识别数据威胁。
IBM QRadar SIEM
IBM QRadar SIEM 能够部署 AI 以提供高级威胁检测、调查和响应技术。它建立在开放的基础上，为安全分析人员提供增强的威胁情报和自动化功能，让他们能够使用各种安全工具，以更高的速度、效率和精准度开展工作。
IBM Verify
IBM Verify 利用 AI 取得的进步，为消费者和员工身份访问管理 (IAM) 提供深入分析。它通过无缝的云原生软件即服务 (SaaS) 方法保护您的用户和应用程序，在企业内部和外部都能高效运行。
IBM® MaaS360
MaaS360 可利用 AI 功能加强企业设备的管理和安全性。它能够提供对各种设备和平台的广泛可见性和控制，并利用预测性修补、基于风险的策略实施和情境化设备操作来增强整体安全状况。
IBM 托管检测和响应服务
IBM Security Managed Detection and Response (MDR) 服务使用自动化和人工启动操作来提供可见性并阻止跨网络和端点的威胁。威胁猎人可通过 AI 驱动的统一方法，采取果断行动并更快地应对威胁。
IBM® Trusteer
Trusteer 使用 AI 和机器学习技术来建立数字身份信任。通过分析各种数据点和用户行为，它可以准确地区分合法用户和潜在恶意参与者，因此既能提供无缝安全性，又不会影响用户体验。
watsonx.governance
针对人工智能治理的端到端工具包，可用于管理风险、合规性和整个 AI 生命周期。它可助力对敏感数据的理解、分类和保护，从而确保法规合规性。

最新产品演示

成功案例
年轻人在现代办公室里一边使用笔记本电脑，一边吃披萨
Sutherland Global Services
Sutherland 通过咨询、服务、专有和第三方软件解决方案的实施以及 SaaS 和 PaaS 产品（包括实施 AI 来增强数据安全）相结合，为客户提供卓越的客户体验。
戴着耳机的员工在办公桌上使用笔记本电脑参加电话会议
Credico
专业服务公司 Credico 通过 IBM MaaS360 - 人工智能驱动的 UEM 解决方案的利用，实现了 100％ 的平板电脑政策合规性，并增强了端点安全。 该方案使其能够管理遍布美国、加拿大及其他地区的各种独立销售办事处 (ISO) 管理 2,000-3,000 台平板电脑。
患者在笔记本电脑上与医生进行线上咨询
United Family Healthcare
为了更好地保护患者数据和应用程序并遵守相关法规，United Family Healthcare 借助 AI 技术，部署了 AI 安全运营平台，提高了可视化效果并加快了检测、遏制和响应勒索软件攻击的速度。
资源 IBM X-Force 威胁情报指数 2025
了解如何保护员工和数据免受网络攻击。深入分析攻击者的策略和建议，以主动保护您的组织。
AI 的力量：安全
研究表明，全面部署安全 AI 和自动化的组织的数据泄露成本平均减少了 300 万美元。
IBM AI Academy
了解企业 AI 的要素，包括信任、透明度和治理。
