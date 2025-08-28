当今的安全团队面临着许多挑战：复杂的电脑黑客、不断扩大的攻击面、数据爆炸和不断增长的基础设施复杂性。这些挑战阻碍了他们保护数据、管理用户访问以及快速检测和响应 AI 安全威胁的能力。

IBM Security 提供具有变革意义的 AI 驱动解决方案，通过加快 AI 威胁检测和缓解措施、提高响应速度以及保护用户身份和数据集，优化分析人员的时间，同时让网络安全团队随时了解情况并掌控全局。