利用 AI 驱动解决方案提高安全团队的速度、准确性和工作效率
AI 工具可以识别影子数据、监控数据访问异常，以及向网络安全专业人员发出有关任何恶意参与者访问数据或敏感信息而造成潜在威胁的警报，从而节省实时检测和修复问题的宝贵时间。
人工智能驱动的风险分析可为高保真警报生成事件摘要，并自动进行事件响应，平均可将警报调查和分流速度提高 55%。AI 技术还有助于识别各种威胁环境中的漏洞，抵御网络罪犯和网络犯罪。
通过分析每次登录尝试的风险并通过行为数据验证用户，简化经验证用户的访问并将欺诈成本降低多达 90%，AI 模型可以帮助平衡安全性和用户体验。 此外，AI 系统还有助于防范网络钓鱼、恶意软件和其他恶意活动，从而确保安全系统中的安全状况达到高水准。
保障 AI 模型和 AI 智能体的安全。自动发现影子 AI。统一团队以实现值得信赖的 AI。
了解您的加密态势。评估密码漏洞并确定其优先级，以确保关键数据的安全。
现代化、模块化的 IBM Verify 解决方案为消费者和员工身份和访问管理 (IAM) 提供深入的 AI 驱动环境。此解决方案通过低摩擦、云原生、SaaS (软件即服务) 方法来保护企业内外部的用户和应用程序。
如今，员工远程工作日益普及，公司在管理和保护其已分发的设备时，常常焦头烂额，疲于应对。IBM MaaS360 可帮助管理这些设备，监控针对设备的恶意活动并部署安全措施。了解如何借助 MaaS360 在确保安全的同时提高生产力。
观看演示，了解 QRadar Suite 如何在连接现有工具的开放平台上提供统一的分析师体验、高级 AI 和自动化功能，以此缩短响应时间。
IBM 明白，客户的痛点已经从以欺诈为中心转变为现在必须在提供无缝用户体验和确保这些数字交互安全之间找到平衡。Trusteer 有助于在整个全渠道客户旅程中无缝建立身份信任。通过基于云的智能（由 AI 和已获专利的机器学习功能提供支持），Trusteer 可提供一种整体方法来识别新客户和现有客户，而不会对用户体验产生负面影响。