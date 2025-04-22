数据安全和保护解决方案

数据是每个组织的命脉。随着组织的数据足迹扩展至各种云服务提供商、SaaS（软件即服务）应用程序和端点，组织面临的数据泄漏风险也不断增加。黑客和网络罪犯试图利用安全漏洞来访问分布在多个云数据中心和数据存储区的敏感数据。
数据安全和合规是同一枚硬币的两面。所有复杂的合规性法规（如 DORA、GDPR、CCPA、SOX、PCI、HIPAA 等）都遵循同一宗旨：防止未经授权访问客户和用户的敏感信息。
无论是在本地还是在混合云中实施，全面数据安全解决方案都可以助力组织获得更多可见性和洞察分析，从而针对网络威胁进行调查和补救。这些解决方案可以近乎实时地执行安全策略和访问控制，并帮助您满足监管合规要求，改善数据安全状况。
组织的安全团队是否知道关键数据的存储位置以及具备相关数据访问权限人员的情况？保护敏感数据的关键步骤包括自动实现可视化、控制访问策略、实施持续监控，做到提前发现漏洞和风险，避免遭受数据泄漏、勒索软件等网络攻击。
运用集成式功能套件，包括自动创建并安全隔离的数据副本，为数据管理采取零信任方法提供支持，以便解决本地或混合云部署中的网络安全漏洞。
面对日益增多的隐私规定，履行合规义务已非易事；组织需要及时掌握最新统计申报要求，这无异于给团队工作又增难度。我们可利用自动化、分析和活动监控功能来简化这一过程。
数字时代增加了每个组织对云基础设施和云应用程序的使用。数据足迹的不断延伸、数字化转型持续推进以及云迁移的实施让组织面临着更大的攻击面。因此，在实现规模化扩张和效率提升的同时，组织对数据安全性的需求也随着增加。组织所需的数据安全解决方案应能覆盖其本地、云基础设施和 SaaS（软件即服务）应用程序中的数据，并与组织安全系统集成。
由于数据泄露平均使全球组织造成数百万美元的损失，因此务必要了解所有结构化和非结构化数据存储库、它们的位置、谁可以访问它们、需要加密什么、数据的流向以及存在哪些潜在的错误配置。这些基础解决方案可以为稳健的数据安全状态管理奠定基础。
强大的数据安全基础让企业有信心在当今的数字经济中蓬勃发展。了解Guardium 系列产品和 IBM 数据安全服务如何帮助您的企业保护其最宝贵的资产。
利用可视化、自动化和可扩展管理，积极实现数据安全防护的智能化。
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