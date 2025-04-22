数据安全和保护解决方案

数字时代增加了每个组织对云基础设施和云应用程序的使用。数据足迹的不断延伸、数字化转型持续推进以及云迁移的实施让组织面临着更大的攻击面。因此，在实现规模化扩张和效率提升的同时，组织对数据安全性的需求也随着增加。组织所需的数据安全解决方案应能覆盖其本地、云基础设施和 SaaS（软件即服务）应用程序中的数据，并与组织安全系统集成。

由于数据泄露平均使全球组织造成数百万美元的损失，因此务必要了解所有结构化和非结构化数据存储库、它们的位置、谁可以访问它们、需要加密什么、数据的流向以及存在哪些潜在的错误配置。这些基础解决方案可以为稳健的数据安全状态管理奠定基础。