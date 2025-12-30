Infosys 致力于构建一个能够负责任地扩展并交付可衡量价值的 AI 生态系统。随着 AI 逐渐成为企业运营与客户服务的核心，Infosys 视此为实现治理强化与创新议程提升的战略机遇。

为支撑这一愿景，Infosys 期望统一跨职能协作，简化对多元化且不断增长的应用场景组合的监督，并嵌入更智能的风险管理。随着应用加速普及，对可扩展流程的需求日益增长——这些流程需能提供实时合规可视性、支持一致性评估并简化企业范围的 AI 全生命周期管理。