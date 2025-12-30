Infosys 携手 IBM 构建面向未来的 AI 体系

借助 Infosys Topaz 与 watsonx.governance 开启企业级人工智能创新，助力确保规模化应用中的可信度、合规性与敏捷性

蓝色管道图示代表 Infosys 构建的体系
为可扩展且可信的人工智能治理构建基础

Infosys 致力于构建一个能够负责任地扩展并交付可衡量价值的 AI 生态系统。随着 AI 逐渐成为企业运营与客户服务的核心，Infosys 视此为实现治理强化与创新议程提升的战略机遇。

为支撑这一愿景，Infosys 期望统一跨职能协作，简化对多元化且不断增长的应用场景组合的监督，并嵌入更智能的风险管理。随着应用加速普及，对可扩展流程的需求日益增长——这些流程需能提供实时合规可视性、支持一致性评估并简化企业范围的 AI 全生命周期管理。
150% 运营效率提升幅度 治理运营停机时间 2,700+ 规模化治理的 AI 用例
我们对集中式 AI 治理框架的投资，不仅关乎风险管理，更关乎为企业塑造规模化负责任 AI 的未来。通过 Infosys Topaz 负责任 AI 套件与 watsonx.governance，人工智能治理已成为战略赋能器，帮助我们从人工智能计划中提取并最大化投资回报率。
Balakrishna D.R. 全球服务负责人、AI 与行业垂直领域执行副总裁 Infosys
建立面向未来的负责任的 AI 框架

为实现规模化负责任的 AI 愿景，Infosys 实施了由 Infosys Topaz 驱动、基于 IBM® watsonx.governance 工具包构建的 AI 管理系统 (AIMS)。Infosys 是首批在全球范围内获得 ISO 42001 符合性认可的IT服务企业之一。AIMS 依据 ISO 42001 AI 系统开发与伦理使用标准，对 AI 模型进行评估、审批与管理，集成了自动化工作流、动态风险评估以及针对内部、面向客户和第三方 AI 用例的集中化监督。系统与 Infosys 内部系统无缝集成，支持按利益相关方群体隔离用例，并通过 AI 审查委员会 (AIRB) 审批将治理机制嵌入开发生命周期早期阶段。风险分类根据 ISO 42001 标准及《欧盟 AI 法案》实现自动化，预填写的合规问卷则显著简化了评估流程。
我们与 Infosys 的合作有力证明了组织如何释放负责任的 AI 的全部潜能。通过结合 Infosys 深厚的行业经验与 IBM 领先的 AI 及治理技术，我们建立的模式不仅支持合规要求，更为可扩展、可信赖的创新构建基础——使 Infosys 能为客户创造更大价值。
Gaurav Sharma IBM 服务合作伙伴副总裁 IBM
可扩展、合规且高效的人工智能治理

借助由 Infosys Topaz 负责任的 AI 套件与watsonx.governance 驱动的 AI 管理系统，Infosys 重新定义了规模化 AI 治理模式——将自动化、敏捷性与监管严谨性融合于统一的企业级框架中。其成果是建立起一个高性能治理模型，既能支持创新信心，又能适应快速演进的 AI 生态需求。

主要业务成果包括：

  • 规模化无缝治理：跨职能、跨地域处理持续增长的 AI 用例
  • 运营效率提升 150%：在保障监管的同时加速 AI 项目推进
  • 低风险与许可清单上的 AI 工具的直通式处理：减少人工干预，加快价值实现
  • 全天候零停机运行：确保企业级合规持续不间断
  • 端到端监管对齐：通过内置严谨机制满足 ISO 42001 标准、《欧盟 AI 法案》及美国国家标准与技术研究院 (NIST) 要求
  • 实时可视化与控制：通过仪表板与预警系统主动监测 AI 模型行为与风险

通过将 AIMS 制度化，Infosys 为人工智能治理树立了新的企业标准——兼具可扩展性、透明度，并为负责任的 AI 的未来而构建，从而最大化其 AI 计划的投资回报率。基于这一坚实基础，Infosys 与 IBM 正将这一经过验证的治理模式推向市场，借助 Infosys Topaz 交付专业能力并依托 watsonx.governance 技术支持，助力客户实现规模化负责任的 AI 落地。
负责任的 AI 不仅是优先事项——更是战略差异化优势。在我们规模化推进数千个 AI 用例的过程中，Infosys Topaz 与 watsonx.governance 帮助我们将治理转化为信任、弹性与速度的驱动力。
Balakrishna D.R. 全球服务负责人、AI 与行业垂直领域 Infosys
我们与 Infosys 的市场推广合作是旨在加速规模化采用负责任的 AI 的战略联盟。通过融合我们深厚的行业专业知识与差异化能力，我们助力客户凭借企业级 AI 自信转型——驱动创新、增强弹性并实现可衡量的业务成果。
Soumitra Limaye 客户工程部全球生态系统工程总监 IBM
关于 Infosys

Infosys 是新一代数字服务与咨询领域的全球领导者，为 59 个国家的客户提供数字化转型支持。凭借 40 多年管理全球企业系统与运营的经验，Infosys 专业引导客户驾驭由云计算和 AI 驱动的数字化转型。通过 Infosys Topaz——这一采用生成式 AI 为全球企业加速创造商业价值的 AI 优先解决方案，Infosys 助力释放个人、企业与社区的潜能，以前所未有的创新、广泛提升的效率和互联生态系统创造价值。该平台汇集了 12,000 多个 AI 资产、150 多个预训练 AI 模型、10 余个由 AI 优先专家和数据战略家主导的 AI 平台，以及恪守道德、信任、隐私、安全与法规合规的“设计即负责”方法论。请访问 www.infosystopaz.com  了解更多信息。

 解决方案组件 IBM® watsonx.governance Infosys 负责任的 AI 工具集（Infosys Topaz 组成部分） Infosys Topaz Infosys Topaz 负责任的 AI 套件
精简人工智能治理

了解 Infosys Topaz 与 IBM watsonx.governance 如何助力您的组织加速构建负责任、可透明解释的 AI 工作流，并通过实时演示开启实践之旅。

