借助 Infosys Topaz 与 watsonx.governance 开启企业级人工智能创新，助力确保规模化应用中的可信度、合规性与敏捷性
Infosys 致力于构建一个能够负责任地扩展并交付可衡量价值的 AI 生态系统。随着 AI 逐渐成为企业运营与客户服务的核心，Infosys 视此为实现治理强化与创新议程提升的战略机遇。
为支撑这一愿景，Infosys 期望统一跨职能协作，简化对多元化且不断增长的应用场景组合的监督，并嵌入更智能的风险管理。随着应用加速普及，对可扩展流程的需求日益增长——这些流程需能提供实时合规可视性、支持一致性评估并简化企业范围的 AI 全生命周期管理。
为实现规模化负责任的 AI 愿景，Infosys 实施了由 Infosys Topaz 驱动、基于 IBM® watsonx.governance 工具包构建的 AI 管理系统 (AIMS)。Infosys 是首批在全球范围内获得 ISO 42001 符合性认可的IT服务企业之一。AIMS 依据 ISO 42001 AI 系统开发与伦理使用标准，对 AI 模型进行评估、审批与管理，集成了自动化工作流、动态风险评估以及针对内部、面向客户和第三方 AI 用例的集中化监督。系统与 Infosys 内部系统无缝集成，支持按利益相关方群体隔离用例，并通过 AI 审查委员会 (AIRB) 审批将治理机制嵌入开发生命周期早期阶段。风险分类根据 ISO 42001 标准及《欧盟 AI 法案》实现自动化，预填写的合规问卷则显著简化了评估流程。
借助由 Infosys Topaz 负责任的 AI 套件与watsonx.governance 驱动的 AI 管理系统，Infosys 重新定义了规模化 AI 治理模式——将自动化、敏捷性与监管严谨性融合于统一的企业级框架中。其成果是建立起一个高性能治理模型，既能支持创新信心，又能适应快速演进的 AI 生态需求。
主要业务成果包括：
通过将 AIMS 制度化，Infosys 为人工智能治理树立了新的企业标准——兼具可扩展性、透明度，并为负责任的 AI 的未来而构建，从而最大化其 AI 计划的投资回报率。基于这一坚实基础，Infosys 与 IBM 正将这一经过验证的治理模式推向市场，借助 Infosys Topaz 交付专业能力并依托 watsonx.governance 技术支持，助力客户实现规模化负责任的 AI 落地。
