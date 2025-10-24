通过设计构建信任：巴西银行将治理嵌入 AI

各行各业中，AI 的应用正在加速，但随之而来的风险也在同步攀升。特别是在金融机构这样高风险的运营环境中，失败的代价往往以信任流失、监管处罚和声誉损毁来衡量。



根据 IBM 的研究：

73% 的 IT 领导者 担心产生带有偏见的结果

担心产生带有偏见的结果 79% 的人担心 AI 系统中的安全漏洞

AI 系统中的安全漏洞 不到 30% 的首席风险官 (CRO) 和首席财务官 (CFO) 认为其组织已充分应对合规风险

管理 AI 系统与生俱来的复杂性，进一步加剧了这些担忧。当今的组织运作在一个多层面的利益相关者环境中，其中包括合规官、风险管理者、IT 领导者和数据科学家。缺乏标准化文档，再加上监督流程的人工特性，使得 AI 项目难以高效扩展。

与此同时，诸如欧盟《AI 法案》(EU AI Act)、ISO 42001 和 NIST AI RMF 等监管框架正迅速演变，要求组织不断进行适应和调整。此外，AI 模型的不透明行为凸显了建立简化流程和提升可解释性、可审计性技术的必要性，这些措施有助于解决董事会层面的担忧，并避免或减轻高额的合规罚款。

这种情况表明：治理是一种战略需要。