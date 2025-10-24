人工智能 IT 自动化

通过设计构建信任：巴西银行将治理嵌入 AI

出版 10/24/2025
作者

Rogerio Gonçalves

AI/ML Ops Brand Content Strategist

Jordan Byrd

Senior Product Marketing Manager, watsonx.governance

IBM

Sahiba Pahwa

Product Marketing, watsonx.governance

IBM

对于拉丁美洲最大、最值得信赖的金融机构之一巴西银行 (Banco do Brasil) 而言，扩展人工智能的意义远不止于部署模型。这意味着必须确保模型做出的每个决策都公平、可解释且合规。

面对超过 8000 万客户和数百个投入生产的 AI 用例，巴西银行面临着只许成功不许失败的重大挑战。该银行需要确保其 AI 系统符合道德标准、监管框架和公众期望。

加速功能带来更大的风险

各行各业中，AI 的应用正在加速，但随之而来的风险也在同步攀升。特别是在金融机构这样高风险的运营环境中，失败的代价往往以信任流失、监管处罚和声誉损毁来衡量。

根据 IBM 的研究

  • 73% 的 IT 领导者担心产生带有偏见的结果
  • 79% 的人担心 AI 系统中的安全漏洞
  • 不到 30% 的首席风险官 (CRO) 和首席财务官 (CFO) 认为其组织已充分应对合规风险

管理 AI 系统与生俱来的复杂性，进一步加剧了这些担忧。当今的组织运作在一个多层面的利益相关者环境中，其中包括合规官、风险管理者、IT 领导者和数据科学家。缺乏标准化文档，再加上监督流程的人工特性，使得 AI 项目难以高效扩展。

与此同时，诸如欧盟《AI 法案》(EU AI Act)、ISO 42001 和 NIST AI RMF 等监管框架正迅速演变，要求组织不断进行适应和调整。此外，AI 模型的不透明行为凸显了建立简化流程和提升可解释性、可审计性技术的必要性，这些措施有助于解决董事会层面的担忧，并避免或减轻高额的合规罚款。

这种情况表明：治理是一种战略需要。

转折点：巴西银行的治理战略

为应对这些挑战，巴西银行与安永 (EY) 和 IBM 合作，共同制定了一项以治理为先的 AI 战略，以实现自信且可扩展的发展。

EY 推出了生成式 AI 生命周期和持续 AI 监控框架，旨在定义整个 AI 生命周期中明确的角色、职责和评估检查点。这些框架引入了严格的流程，用于模型基准测试、偏差缓解和漏洞评估。

IBM 通过 watsonx.governance 实施了这一战略，该平台专为以下目标而打造：

  • 实现 AI 生命周期各环节的监督自动化
  • 实时监控公平性、漂移情况和性能表现
  • 简化审计和监管审查的文档流程
  • 使 AI 输出与机构价值观及负责任 AI 的最佳实践保持一致

这些能力共同构建了一个统一的控制与信任体系，使巴西银行能够在保持机构信心的同时，负责任地扩展 AI 应用。

实践中的解决方案：watsonx.governance 赋能企业治理

借助 watsonx.governance，巴西银行实现的不仅仅是合规性，它还重新定义了整个企业的创新管理和扩展方式。该平台作为一个统一层，使传统人工智能系统和生成式 AI 系统的治理实践保持一致。无论模型类型或部署环境如何，监督都变得标准化和简化。

1. 覆盖整个 AI 生命周期的自动化治理

通过治理工作流的自动化，巴西银行减少了人工干预和监督工作量。这加快了模型审批速度，缩短了部署时间，同时保持了严格的合规性。

最重要的是，watsonx.governance 帮助在 AI 生命周期的每个阶段嵌入了透明性和问责机制。这一变革不仅是技术上的提升，它标志着一种文化上的转变。治理从一种被动的防护措施演变为积极推动创新的手段，使团队能够更快速地行动，更有信心，并且不损害诚信。

2. 实时监控和风险管理

集成仪表板和自动化风险评估现在可以持续提供潜在风险的可视化。当模型指标突破阈值时，警报会立即触发。这种方法使团队能够及早发现风险、采取纠正措施，并实时确保合规。

3. AI 资产的可追溯性和版本控制

模型元数据的自动捕获确保了 AI 生态系统的全程可追溯性，增强了问责性并简化了审计流程。

4. 对模型进行结构化评估

模型行为的可见性有助于促进评估。从数据科学家到风险官，利益相关者都获得了追溯 AI 结果来源、根据道德和监管标准验证结果以及维护机构价值观的能力。这种透明度对于建立内部和外部信任至关重要。

5. 持续性能监控

通过对模型行为的持续监控，团队可以快速识别性能漂移并及时进行纠正。这有助于提升敏捷性、韧性并维持模型的长期可信度。

实际影响：从风险到弹性

巴西银行的转型带来了切实且可量化的成果，重塑了该机构在大规模应用 AI 时的方式。

通过将治理嵌入其 AI 战略核心，巴西银行加快了新应用场景的部署。这种转变在不影响监督的情况下实现了更快的创新。

跨部门的协作也显著改善。在传统工作流中常常各自为政的风险、审计和数据团队，开始基于共享的治理框架协同工作。这种协调促进了更清晰的沟通，减少了重复工作，并使对监管要求的响应更加敏捷。

透明性成为该银行 AI 运营的核心特征。内部利益相关者能够更清晰地了解模型的运行方式及其决策原因，而外部监管机构则获得了清晰、可审计的文档，展示了问责性和伦理严谨性。

最重要的是，巴西银行现在拥有一个不仅可扩展且可适应变化的系统。随着新法规的出台和 AI 能力的发展，该银行如今拥有一个具有韧性的基础设施，支持可持续增长，并将治理定位为长期的战略优势。

编辑洞察分析：治理是增长的推动者

治理不再只是一个“打勾事项”，它已成为竞争优势。将治理嵌入 AI 战略的组织更有利于：

  • 应对监管复杂性：通过嵌入可随全球标准（如欧盟 AI 法案和 ISO 42001）演变的自适应框架，减少合规滞后，并加快市场进入速度。
  • 通过清晰、可审计的 AI 系统与利益相关者建立信任，包括监管机构和合作伙伴，展示伦理严谨性和问责性，将治理转化为品牌资产，并提升利益相关者的信心。
  • 在不损害诚信的前提下加速创新：通过将治理融入 AI 开发生命周期，使团队能够在保持与负责任 AI 最佳实践和既定风险阈值一致的情况下，进行大规模实验和部署。

IBM watsonx.governance 帮助领导者从对合规的焦虑转向对 AI 结果的信心，将监督管理转化为战略优势的来源。

负责任 AI 的蓝图

巴西银行的历程表明，当治理被视为战略资产时，可以实现更多可能，并进一步推动和加速 AI 项目的投资回报。借助 watsonx.governance，该银行不仅管理了风险，还建立了信任，提高了效率，并为金融领域的 AI 伦理树立了新标准。

对于面临类似挑战的技术领导者而言，信息很明确：治理不仅仅关乎控制，它是实现可持续发展、长期增长和创新的战略杠杆。

