通过设计构建信任：巴西银行将治理嵌入 AI

对于拉丁美洲最大、最值得信赖的金融机构之一巴西银行 (Banco do Brasil) 而言，扩展人工智能的意义远不止于部署模型。这意味着必须确保模型做出的每个决策都公平、可解释且合规。
面对超过 8000 万客户和数百个投入生产的 AI 用例，巴西银行面临着只许成功不许失败的重大挑战。该银行需要确保其 AI 系统符合道德标准、监管框架和公众期望。
各行各业中，AI 的应用正在加速，但随之而来的风险也在同步攀升。特别是在金融机构这样高风险的运营环境中，失败的代价往往以信任流失、监管处罚和声誉损毁来衡量。
根据 IBM 的研究：
管理 AI 系统与生俱来的复杂性，进一步加剧了这些担忧。当今的组织运作在一个多层面的利益相关者环境中，其中包括合规官、风险管理者、IT 领导者和数据科学家。缺乏标准化文档，再加上监督流程的人工特性，使得 AI 项目难以高效扩展。
与此同时，诸如欧盟《AI 法案》(EU AI Act)、ISO 42001 和 NIST AI RMF 等监管框架正迅速演变，要求组织不断进行适应和调整。此外，AI 模型的不透明行为凸显了建立简化流程和提升可解释性、可审计性技术的必要性，这些措施有助于解决董事会层面的担忧，并避免或减轻高额的合规罚款。
这种情况表明：治理是一种战略需要。
为应对这些挑战，巴西银行与安永 (EY) 和 IBM 合作，共同制定了一项以治理为先的 AI 战略，以实现自信且可扩展的发展。
EY 推出了生成式 AI 生命周期和持续 AI 监控框架，旨在定义整个 AI 生命周期中明确的角色、职责和评估检查点。这些框架引入了严格的流程，用于模型基准测试、偏差缓解和漏洞评估。
IBM 通过 watsonx.governance 实施了这一战略，该平台专为以下目标而打造：
这些能力共同构建了一个统一的控制与信任体系，使巴西银行能够在保持机构信心的同时，负责任地扩展 AI 应用。
借助 watsonx.governance，巴西银行实现的不仅仅是合规性，它还重新定义了整个企业的创新管理和扩展方式。该平台作为一个统一层，使传统人工智能系统和生成式 AI 系统的治理实践保持一致。无论模型类型或部署环境如何，监督都变得标准化和简化。
通过治理工作流的自动化，巴西银行减少了人工干预和监督工作量。这加快了模型审批速度，缩短了部署时间，同时保持了严格的合规性。
最重要的是，watsonx.governance 帮助在 AI 生命周期的每个阶段嵌入了透明性和问责机制。这一变革不仅是技术上的提升，它标志着一种文化上的转变。治理从一种被动的防护措施演变为积极推动创新的手段，使团队能够更快速地行动，更有信心，并且不损害诚信。
集成仪表板和自动化风险评估现在可以持续提供潜在风险的可视化。当模型指标突破阈值时，警报会立即触发。这种方法使团队能够及早发现风险、采取纠正措施，并实时确保合规。
模型元数据的自动捕获确保了 AI 生态系统的全程可追溯性，增强了问责性并简化了审计流程。
模型行为的可见性有助于促进评估。从数据科学家到风险官，利益相关者都获得了追溯 AI 结果来源、根据道德和监管标准验证结果以及维护机构价值观的能力。这种透明度对于建立内部和外部信任至关重要。
通过对模型行为的持续监控，团队可以快速识别性能漂移并及时进行纠正。这有助于提升敏捷性、韧性并维持模型的长期可信度。
巴西银行的转型带来了切实且可量化的成果，重塑了该机构在大规模应用 AI 时的方式。
通过将治理嵌入其 AI 战略核心，巴西银行加快了新应用场景的部署。这种转变在不影响监督的情况下实现了更快的创新。
跨部门的协作也显著改善。在传统工作流中常常各自为政的风险、审计和数据团队，开始基于共享的治理框架协同工作。这种协调促进了更清晰的沟通，减少了重复工作，并使对监管要求的响应更加敏捷。
透明性成为该银行 AI 运营的核心特征。内部利益相关者能够更清晰地了解模型的运行方式及其决策原因，而外部监管机构则获得了清晰、可审计的文档，展示了问责性和伦理严谨性。
最重要的是，巴西银行现在拥有一个不仅可扩展且可适应变化的系统。随着新法规的出台和 AI 能力的发展，该银行如今拥有一个具有韧性的基础设施，支持可持续增长，并将治理定位为长期的战略优势。
治理不再只是一个“打勾事项”，它已成为竞争优势。将治理嵌入 AI 战略的组织更有利于：
IBM watsonx.governance 帮助领导者从对合规的焦虑转向对 AI 结果的信心，将监督管理转化为战略优势的来源。
巴西银行的历程表明，当治理被视为战略资产时，可以实现更多可能，并进一步推动和加速 AI 项目的投资回报。借助 watsonx.governance，该银行不仅管理了风险，还建立了信任，提高了效率，并为金融领域的 AI 伦理树立了新标准。
对于面临类似挑战的技术领导者而言，信息很明确：治理不仅仅关乎控制，它是实现可持续发展、长期增长和创新的战略杠杆。