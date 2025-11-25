人工智能 IT 自动化

UFC 如何运用治理来深化 AI 生成叙述的完整性

通过应用 watsonx.governance SDK 来管控叙事内容，UFC 旨在引入新的内容安全与编辑问责层级。

出版 25 十一月 2025
By Rogerio Gonçalves and Jordan Byrd and Sahiba Pahwa

在混合武术的高强度世界里，讲故事就是一切。对于 UFC 而言，在超过 40 场现场赛事中提供实时洞察和引人入胜的叙述，不仅是一项内容挑战，更是一项业务要务。

但随着该组织采用生成式 AI 和智能体系统来自动化并扩展其叙事规模，新的挑战也随之出现：AI 会误传拳手信息或引入偏见吗？生成的内容能否解释和审计？UFC 如何确保遵守新兴的 AI 法规？

能够自主决策和执行任务的智能体 AI 正在改变各行各业。Gartner 预测， 到 2028 年，三分之一的企业互动 将涉及智能体 AI 系统。但自主性也带来了复杂性。诸如 幻觉、 偏见、 不可追溯的操作和 安全漏洞等风险 不再是理论上的——它们已成为运营威胁。

通过专注于高质量的 AI 治理，UFC 在扩展智能体 AI 应用的同时防止缺陷并促进诚信。

幕后故事：治理如何驱动 UFC 的 AI 叙事

虽然 UFC Insights Engine 以实时叙述和生动的比赛分析令观众印象深刻，但其可信度取决于幕后的工作。IBM® watsonx.governance有助于确保每项洞察都是准确、公平和可解释的。

以模型管理和可解释性层为例像 Granite 和 Llama 这样的大语言模型为 UFC 的比赛洞察提供动力。这些模型能生成快速、引人入胜的内容，但仅有速度是不够的。为了促进可信的叙事，watsonx.governance 会审查其输出，以检测偏见、验证质量并确保透明度。

除了内容质量之外，治理还能实现特征影响分析。当 AI 预测比赛结果时，watsonx.governance 有助于解释是哪些统计数据（例如打击精度或抱摔防守）影响了预测结果。这不仅能增强对预测结果的信心，还能通过展示对阵背后的逻辑来加深粉丝的参与度。

虽然 UFC 并不直接管理治理基础设施，但它得益于 IBM 的实施。自动化的文档记录和元数据捕获支持审计就绪性，从而强化了系统的完整性。

展望未来，UFC 正在深入了解如何深化其 AI 生成叙述的完整性。其通过将治理范围从模型输出扩展到叙事本身来实现这一目标。通过应用 watsonx.governance SDK 来处理赛事叙事，该组织旨在引入新的内容安全与编辑问责层级。这一过程有助于确保 UFC 的 AI 驱动叙事达到可信度标准。

为什么治理是新的最有价值环节

UFC Insights Engine 实现了 洞察量三倍增长 和查询生成时间预估 减少 40%，但若缺乏信任，这些成果将毫无意义。借助 watsonx.governance，UFC 确保每个 AI 生成的故事都符合其品牌价值观、编辑标准与法律义务。

这不仅适用于体育领域，也是任何组织扩展智能体 AI 的蓝图。

近期调查显示， 82% 的治理团队 正在现代化其框架，以跟上 AI 的发展步伐。传统的监督模式正在自主系统的速度与规模压力下不堪重负。UFC 从一开始就嵌入治理的方法，反映了整个行业从 “守门” 到 “赋能”的更广泛转变。

随着 AI 变得更加具有自主性，治理必须变得更加主动、自动化与集成化。

终场铃声：负责任的 AI 是一项竞争优势

UFC 的案例有力地提醒我们：扩展 AI 不仅仅关乎性能，更关乎责任。通过将 watsonx.governance 集成到其 AI 堆栈中，UFC 保障了其自动化叙事的安全。

对于在智能体 AI 时代探索前行的技术领导者而言， 治理不是一种约束，而是您的竞争优势。

借助 watsonx 在智能体 AI 系统中建立信任

Rogerio Gonçalves

AI/ML Ops Brand Content Strategist

Jordan Byrd

Senior Product Marketing Manager, watsonx.governance

IBM

Sahiba Pahwa

Product Marketing, watsonx.governance

IBM

