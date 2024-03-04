UFH 采用独特的方法应用这种医疗服务，将东西方医疗模式融于一体。自 1997 年在中国北京成立以来，该公司取得了长足的发展。目前，该公司在中国及其他地区 7 个城市运营 10 多家医院，拥有 700 多名医生、1,000 名专家和 1,500 名医疗助理。

这样一家大型企业会在 UFH 的分布式 IT 环境中产生大量数据。随着该公司追求成为亚洲领先的医疗保健提供商的愿景，这些数据及其背后的 IT 基础架构预计将在未来几年呈指数级增长。

2020 年，UFH 开始评估其安全基础架构，以更好地保护数据和应用程序、遵守合规性法规并为未来的增长做好准备。鱼叉式网络钓鱼、恶意软件后门与恶意软件和勒索软件等外部威胁以及公司 5,000 多名员工的内部安全漏洞都令人担忧。个人电脑、社交平台和智能手机以及员工之间的密码和信息共享都可能造成风险。

当时，该公司没有统一的安全运营中心 (SOC) 平台。由于没有集中式视图，因此很难检测风险或可能的违规行为，也很难在发生风险或违规行为时对其进行管理。

UFH 需要一个 SOC 平台，通过该平台可以清楚地查看和管理其多个站点的安全事件，并生成证明遵守当地法规的报告。此外，该平台需要易于安装、更新和使用，以便 IT 人员无需深入培训即可对其进行管理。