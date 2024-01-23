Cargills 银行是斯里兰卡的一家新银行，以其建立在准入、便利和包容性基础上的非传统业务模式而闻名。该银行以 174 年 Cargills 品牌的丰富传统为基础，拥有不断壮大的分行网络，并在全国各地的 Cargills 美食城网点设有 340 多个访问点。

“作为该国最新的银行，我们没有传统的实体网点，是一家真正的数字银行，同时能够通过 Cargills 食品城的零售业务利用超市银行业务，”首席运营官 Rohan Muttiah 表示。“Cargills 价值链可以说是全国最大的，从而为银行服务提供了独特的商业生态系统。”

由于复杂的网络攻击和不断变化的威胁形势继续困扰着全球的金融机构，安全一直是该银行最关心的问题。Cargills 银行希望通过改进监控和更强大的预防协议来增强现有的防御能力，以防御复杂的威胁。该银行还希望通过解决方案来帮助安全分析师及时了解海量的安全数据，包括内部系统生成的数据以及威胁情报、安全研究论文、安全博客、网站和其他所需的外部信息源来分析威胁。

“我们致力于增强客户的数字银行体验，同时关注新出现的安全威胁。随着网络犯罪变得更加有组织和复杂，必须部署基于成熟技术的高度自适应的预防、检测和响应能力。”Rohan Muttiah 补充道。