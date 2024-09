概述 网络攻击比以往任何时候都更加普遍、更具创新性且速度更快。为了应对这些问题,您需要一个协作式伙伴来扩展团队,以最大限度地提高工作效率,同时保护现有投资。我们可以通过与供应商无关的全球端到端威胁解决方案帮助组织降低网络风险,该解决方案可以随时管理任何警报,并提供企业一直在寻求的可视化和集成,以优化安全计划。



许多组织的资源太少,而提供大量信息的不同工具太多。这使得他们的团队无法将时间花在最关键的工作上,并导致成本更高、效率低下、警报疲劳以及严重缺乏对潜在漏洞的了解。



IBM 威胁检测和响应 (TDR) 服务(包括托管检测和响应 (MDR) 服务)可帮助组织保护现有投资并通过 AI 增强投资、实施主动安全以加强防御、持续改进安全运营并保护混合云。

优势 加快业务转型 混合云环境中的所有内容都会生成数据,这些数据通常通过多个来源收集。将现有工具和服务转变为由我们的 X-Force Protection Platform 支持的全天候集成式托管解决方案,该平台可以利用 AI 处理高达 85% 的警报。

实施主动安全以降低风险 在漏洞发生之前进行防范,了解检测效率,获取有关如何改善安全状况的个性化建议,并与我们的黑客、响应者和研究人员组成的精英团队 X-Force 合作以加强防御。 持续改进安全运营 提高获得深入可视化效果并促进协作的能力,以确保威胁得到遏制并在检测到威胁后立即进行修复,从而最大限度地降低业务风险,同时减少损害和服务中断。

IBM 威胁检测和响应服务概述 通过此概述了解更多信息 对于组织来说,通过从基于签名的被动式威胁管理解决方案转变为基于情报的主动式方法来防御不断扩大的攻击面至关重要,该方法利用高技能的专门安全团队,对复杂的攻击提供持续监控、分析和快速响应。 阅读解决方案简介

借助 IBM,我们现在可以 24 小时实时准确地了解世界。 Robert Oh Executive Vice President of Corporate Digital and Chief Operating Officer Doosan Group

成功案例 制造业 新的网络威胁要求 Doosan Digital Innovations (DDI) 采用新的应对方法 DDI 强化其安全状况,以实现未来转型,并制定更加主动且着眼全球的战略,以最大程度地减少遭遇网络威胁时的业务中断。 制造业 ANDRITZ 和 IBM 建立对抗网络攻击的统一战线 X-Force Red 漏洞管理服务扫描 ANDRITZ 的系统并评估安全漏洞。每次扫描都会生成一份报告,该报告使用通用漏洞评分系统 (CVSS) 按严重性对漏洞进行评级。这有助于 ANDRITZ 划分事件响应的优先级。

