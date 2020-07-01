全面了解您网络中发生的情况非常重要。

事件数据代表在用户环境中的单个时间点发生的日志事件，例如用户登录、电子邮件、VPN 连接、防火墙拒绝、代理连接等。

流数据是网络上两个主机之间的网络活动信息或会话信息。QRadar SIEM 将来自 IP 地址、端口、字节和数据包计数以及其他信息的原始数据转换或标准化为流记录。除了收集基本流信息外，QRadar SIEM 上的 QRadar Network Insights (QNI) 组件还提供完整的数据包捕获。

事件和流数据之间的一个关键区别是每个数据类型能够表示的时间段。某个事件在特定时间发生，该事件就会在这个时间被记录。流是两个主机之间的网络活动，可以持续数秒、数分钟、数小时或数天，具体取决于会话中的活动。例如，下载多个文件（如图像、广告和视频）的 Web 请求会持续 5 到 10 秒，或用户使用流媒体服务观看电影。

QRadar SIEM 为您的安全分析人员提供从事件开始、经过到结束的完整视图。