IBM QRadar SIEM 用户行为分析 (UBA) 为您的员工建立了行为模式的基线，因此您可以更好地检测组织面临的威胁。其使用 QRadar SIEM 中现有的数据生成有关用户和风险的新洞察分析。

通过建立网络内用户的风险概要，您可以更快地对身份盗用、黑客攻击、网络钓鱼或恶意软件等可疑活动做出反应。