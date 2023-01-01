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特色服务 2024 年 X-Force Threat Intelligence 指数

2023 年，70% 的网络攻击针对关键基础设施行业。查看新报告，更深入地了解攻击者的策略。

IBM Security 框架与发现研讨会

通过一场 3 小时的线上或线下设计思维免费会议，了解贵组织的网络安全状况，并与 IBM 资深安全架构师和咨询顾问共同确定各种安全计划的优先执行顺序。
分析师报告 IDC MarketScape：全球 SIEM 2022 年供应商评估

IDC 在其综合报告中分享了 QRadar SIEM 荣膺领导者的几个原因。

Forrester 针对 IBM QRadar SIEM 的总体经济影响 (TEI) 研究

下载报告，了解分析人员在调查事件时如何节省 90% 以上的时间。
产品导览

在这些演示和导览中了解 QRadar SIEM 如何识别有针对性的攻击，以帮助您检测和调查威胁并保护云资源。

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了解 QRadar SIEM 如何识别和调查异常行为。

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借助未遂攻击来阻止渗透。
白皮书

在这些白皮书中，阅读有关 QRadar SIEM 如何能为企业提供增强可见性威胁检测的更多信息。

 IBM QRadar：可见性、检测、调查和响应

深入了解 QRadar 如何从单一窗格提供安全数据的完整可见性，同时将事件减少到最重要警报的优先级列表中，以加快响应速度。

2023 年X-Force Threat Intelligence指数

获得针对主要威胁的新洞察，帮助您更快地做好准备并做出响应。
视频 什么是 SIEM？

许多安全分析人员努力在噪声中寻找信号。SIEM 的实施让他们能够理解所有数据、查看威胁并确定威胁的优先级，同时降低警报疲劳的风险。

观看 QRadar SIEM 如何能帮助分析人员调查攻击、将攻击确定为威胁并将其发送至 SOAR 进行修复。

 Jose Bravo 演示

查看综合演示并寻找有关 QRadar SIEM 的有用提示。

 使用 IBM QRadar 加快响应速度

观看 QRadar Suite 如何使用先进的 AI 和自动化功能，以及与现有工具连接的开放平台，加快响应时间。
2023 年网络研讨会 可见性和安全分析旨在快速调查关键威胁并确定其优先级

降低误报和噪声以专注于关键事件和 IOC，是缩短事件检测时间并防止威胁扰乱业务运营的关键。

 工作场所中的用户行为分析

2023 年，最常见的入侵初始攻击媒介是凭证泄露 (16%) 和网络钓鱼 (15%)。了解 QRadar SIEM 如何使用行为分析来确定用户、网络、数据库和应用程序行为的基线，以检测异常。

 检测网络内威胁的横向移动

了解 IBM® QRadar SIEM 如何通过解决横向移动、数据泄露、高级威胁和受损资产检测等用例，将网络检测和响应整合到解决方案中。

 深入研究 SIEM 中的机器学习，以确定网络活动的基线

QRadar SIEM 使用网络威胁分析 (NTA) 来增强 QRadar 环境的检测能力，同时启用了跨网络的“威胁追踪”。

 释放威胁情报的力量：如何加速准备和响应

了解前沿趋势、先进技术和行之有效的策略，以提高您的威胁意识并加强您的安全状况。
社区和支持

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