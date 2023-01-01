可见性和安全分析旨在快速调查关键威胁并确定其优先级 降低误报和噪声以专注于关键事件和 IOC，是缩短事件检测时间并防止威胁扰乱业务运营的关键。

工作场所中的用户行为分析 2023 年，最常见的入侵初始攻击媒介是凭证泄露 (16%) 和网络钓鱼 (15%)。了解 QRadar SIEM 如何使用行为分析来确定用户、网络、数据库和应用程序行为的基线，以检测异常。

检测网络内威胁的横向移动 了解 IBM® QRadar SIEM 如何通过解决横向移动、数据泄露、高级威胁和受损资产检测等用例，将网络检测和响应整合到解决方案中。

深入研究 SIEM 中的机器学习，以确定网络活动的基线 QRadar SIEM 使用网络威胁分析 (NTA) 来增强 QRadar 环境的检测能力，同时启用了跨网络的“威胁追踪”。