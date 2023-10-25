在 IT 领域，尤其是随着云计算的兴起，这一术语不断演变，含义越来越丰富。从广义上讲，工作量是指计算任务或进程，以及该任务所需的计算、存储、内存、网络等资源。



在云计算环境中，工作量是指消耗云资源的任何服务、应用程序或功能。在这种云环境中，虚拟机、数据库、应用程序、微服务、节点等都被视为工作量。

工作量范围广阔，涵盖从简单的任务（例如运行单个应用程序或计算）到复杂的操作（例如处理大规模数据分析或运行一套互连的应用程序）。管理工作量是 IT 资源优化的关键，直接影响系统性能、成本、稳定性并最终影响业务运营的成败。



随着云计算和虚拟化的普及，工作量管理变得日益复杂1。使用混合云、多云和公有云资源意味着工作量可以跨平台和位置，而每个平台和位置都有其独特的特征和管理要求。

为了应对跨计算环境和工作流管理工作量的复杂性，组织正在转向先进的工具。他们使用后端 API、工作负载自动化软件、基于 AI 的预测性分析和云管理平台（例如 Amazon Web Services (AWS)、Google Cloud Platform、IBM Cloud® 和 Microsoft Azure）等工具。

企业还采用工作量放置等策略，根据成本、性能、生命周期、合规和业务要求等因素确定每个工作量的最佳位置。这种方法可确保每个工作量都在最适合其需求的环境中运行。