AI 模型是在数据集上经过训练的程序，可以识别某些模式或做出某些决定。它们将不同的算法应用于相关的数据输入，以实现它们被编程的任务或输出。



在带有偏见（如历史或代表性偏见）的数据上训练 AI 模型，可能会导致输出结果带有 偏见或偏见，从而可能不公平地代表或歧视某些群体或个人。这些影响削弱了人们对 AI 和使用 AI 的组织的信任。它们还可能导致企业受到法律和监管处罚。



对于医疗保健、人力资源和金融等高风险行业来说，数据偏见是一个重要的考虑因素；这些行业越来越多地使用 AI 来帮助决策。组织可以通过了解不同类型的数据偏见及其发生方式，并通过在整个 AI 生命周期中识别、减少和管理这些偏见来减少数据偏见。