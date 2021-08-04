得益于计算机科学和信息学的最新进展，人工智能 (AI) 正迅速成为现代医疗保健不可或缺的一部分。AI 驱动的 AI 算法和其他应用程序正被用于在临床环境和正在进行的研究中，为医疗专业人员提供支持。

在医疗领域，AI 目前最为常见的应用便是助力临床决策和成像分析。借助临床决策支持工具，医疗专业人员可方快速获取与患者病症相关的信息或研究成果，从而就治疗方案、药物、心理健康及患者的其他需求做出明智决策。在医学成像领域，AI 工具正应用于 CT 扫描、X 射线、MRI 和其他影像分析，以帮助发现放射科医生可能遗漏的皮损或其他状况。

新冠疫情给许多卫生系统带来的挑战也促使全球许多医疗保健组织开始对新的 AI 支持技术进行现场测试，例如旨在帮助监测患者的算法和用于筛查新冠患者的 AI 驱动工具。

这些测试的研究和结果仍在收集中，而在医疗领域使用 AI 的总体标准仍在确定中。然而，AI 使临床医生、研究人员及其服务的患者受益的机会正在稳步增加。在这一点上，几乎没有疑问，AI 将成为塑造和支持现代医学的数字健康系统的核心部分。