金融领域的 AI 技术由不同的利益相关者实施、运营、监管及应用。这些参与者包括：

金融机构：银行、保险公司和投资企业采用 AI 来强化运营和客户体验。

技术领导力：首席信息官 (CIO) 和首席技术官 (CTO) 就 AI 的实施、使用情况和安全制定关键决策。

高管领导力：高层管理人员和董事会就 AI 计划的实施和运用及其适当管理做出战略决策。

技术提供商：开发 AI 工具、平台和基础设施的企业。

监管者：确保 AI 系统遵守法律且不构成系统性风险的权威机构。

客户：受益于个性化服务和便捷渠道的最终用户。