过去几年来，金融 IT 服务行业一直在应对行业干扰、不可预见的障碍和一波又一波的数字化浪潮。挑战持续不断，但也为数字化转型创造了机会。
接受新技术和现代化的金融机构将获得竞争优势，建立市场差异化并为新的金融前沿做好准备。新的技术路线图不是优先考虑传统中后台职能和运营费用的投入，而是支持金融机构提高运营成本效率，改善监管控制，并将重点转移到可扩展的新增长机会上。
100 多年来，IBM 的创新咨询和技术服务套件一直在帮助金融服务行业取得成功。IBM 可帮助企业将混合云和 AI 工具引入工作流程，更高效地运营并推动增长，同时最大限度地降低风险。
随着呈指数发展的技术推动着后台效率，金融机构也面临着非传统参与者的干扰，银行可以在客户的日常生活中发挥更有意义的作用。
与 IBM Consulting 合作，加速产生富有意义的变革性影响。凭借在核心银行业务和支付创新方面的丰富专业知识，IBM 可以重新思考并创造可能。
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