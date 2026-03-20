AI 加人类判断：支付平台弹性的新模式

IBM Payments Center (IPC) 引领了将 CloudFormation——一个极其庞大、复杂的基础设施代码库——迁移至 Terraform 的转型，该代码库支撑着一个任务关键型的支付平台。
此项工作远不止是一次常规升级；它需要在确保平台运营不中断的同时，有条不紊地梳理多年积累的架构复杂性，并识别出深度嵌入的依赖关系。IPC 完成的这一转型表明，金融基础设施现代化的未来并非在速度与安全之间权衡取舍，而是对两者进行严格的同步追求。
传统的重写工作可能需要长达八个月的时间，但支付系统无法等待那么久才实现现代化——它们必须以安全的方式持续、快速地演进。
IPC 设计了一种 AI 增强、人工管控的现代化工作流，在 2.5 个月内完成了该项目，实现了 68% 的提速，同时保持了弹性、合规性和安全性的最高标准。结果如何？打造了一个高度稳健、更一致且更安全的自动化基座，增强了平台的长期运营完整性。
在支付行业，弹性是不容妥协的。每个基础设施组件、应用运行时、网络路径和运维控制都必须持续可用、持续安全、持续合规。用于构建和运营这些环境的自动化——历史上被称为基础设施即代码 (IaC) 和平台即代码 (PaC)——在确保系统行为可预测、恢复可靠且无中断扩展方面发挥着重要作用。
自动化定义了支付平台的创建、部署、治理和运营方式。它编码了弹性模式、安全控制、网络拓扑、计算资源调配、中间件行为和应用部署逻辑。它是实现持续可用性的鲜活基石。
支撑支付平台（例如我们所处理的这个平台）的自动化不仅仅是“配置”。它是决定以下事项的运营蓝图：
IBM Payments Center 面临的挑战既紧迫又复杂。这项现代化工作中的任何失误都有可能违反监管要求和政策，引发审计失败，或导致关键数据暴露。风险极高，因为弹性模式绝不能在高可用性、网络隔离、多可用区部署和故障转移行为方面出现倒退。这些都依赖于不容出错的精确自动化。
现有的技术债务已深深嵌入云原生基础设施之中。多年演进的 CloudFormation 模板和 Python 自动化变得紧密耦合，维护起来日益复杂。依赖关系表面庞大且错综复杂：超过 90 个 Lambda 函数与四个不同的数据存储交互，形成了巨大的依赖网络，使得任何变更都充满风险。
人工进行现代化改造将会缓慢、充满风险，且可能不安全。传统方法可能需要数月时间，对于必须持续演进的任务关键型支付系统而言，这是不可接受的时限。IPC 需要一种全新的方法，能够在实现速度的同时，不牺牲金融基础设施所需的严格标准。
IPC 的现代化方法将 AI 大规模分析和生成代码的能力与人工工程监督相结合，以确保正确性、合规性和弹性。现代化进程分两个协同阶段展开。
在第一阶段，我们专注于揭示平台隐藏的依赖关系。传统的自动化产物——包括 CloudFormation 模板、内嵌的 Python 逻辑和环境配置——通过 AI 进行分组和分析。该系统解析并解读自动化逻辑，提取基础设施与数据关系，检测嵌套代码路径中隐含的依赖关系，并揭示随时间累积的运营变更与偏差。
其结果便是创建了一个结构化的端到端依赖关系数据库——这是首个准确、全面的支付平台在生产环境运行方式的映射。该数据库成为一项持久且可复用的资产，实现了更清晰的治理、更快的上手速度、更好的审计就绪状态，以及更明智的未来现代化工作。
以结构化的依赖关系数据库为基础，AI 生成了能够配置和运营整个云环境的 Terraform 模块。这包括计算、存储和数据服务；网络与 VPC 配置；符合最小权限原则的 IAM 策略；密钥与环境变量；以及日志记录、监控、弹性、扩展和运行时集成逻辑。目标不仅仅是基础设施的复制，而是创建生产就绪、受治理的自动化产物。
每个生成的模块随后都经过高度受控的工程审查流程。团队验证了正确性与完整性，评估了安全与合规态势，确保了运营等价性，并将配置与实际运行中的 AWS 资源进行对比，检测未记录的偏差或基于控制台的变更。每个循环的反馈都被用于优化 AI 提示，逐步提升输出质量。这种结构化的人机反馈循环使得在保持信任、合规和运营稳定性的同时，能够规模化地交付一致、高质量的自动化。
这些成果共同表明，将 AI 加速与人工管控相结合，在显著缩短交付时间的同时，增强了运营弹性、安全性和团队能力。
AI 加速了现代化进程，但无法独立做出关键性的架构与合规判断。例如，它无法确定哪些函数处理敏感金融数据，哪些服务需要增强的审计日志，或者哪些策略必须与监管要求保持一致。
它也无法全面评估哪些弹性行为必须保留，或者部署决策可能如何影响峰值负载处理。这些判断需要人工监督、领域专业知识、监管理解以及运营直觉——所有这些都由 IPC 的工程师提供。人工监督是确保速度永不妥协于信任的保障。
此次现代化工作最终告诉我们，AI 驱动的转型不仅仅关乎速度。更在于构建更智能的基础。
结构良好的依赖关系数据库成为战略赋能器，作为新员工入职、审计和未来演进的基石文档。我们还发现，当给予上下文丰富的输入时，AI 的表现最佳；将相关产物分组能显著提升输出质量。
除了技术上的加速，AI 还将现代化转变为学习加速器，帮助工程师实时理解模式。与此同时，人工验证仍然不可或缺。内置的质量关卡确保了问题能够及早发现，并防止回归发生。
重要的是，这些原则不仅适用于这一次从 CloudFormation 到 Terraform 的迁移。它们为更广泛的现代化举措提供了可重复应用的蓝图。
该项目的成果展示了支付行业一种新的三重现代化模式：1) AI 用于加速，2) 人工专业知识用于管控，3) 弹性、合规性和信任通过设计得以保留。
通过对支撑支付平台的全栈云自动化——包括基础设施、平台逻辑、部署行为和运维——进行现代化改造，IPC 不仅实现了更快的现代化和更强的弹性，还实现了更好的安全治理，并形成了标准化、加固的模式。同时，它也改善了开发人员和运维人员的体验，并为创新提供了长期基础。
对于支付平台而言，弹性不是最终结果，而是硬性要求。 AI 辅助的现代化可以在保持安全、合规或运营完整性的同时，加速转型。
1. 来源：IBM 内部报告中的自报数据统计（未公开。）
我们谨感谢 Remi David、Anil Lewis 和 Anand Kanakapura Srinivasa Prabhakar 在此项目中的指导与支持。