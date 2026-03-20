AI 加人类判断：支付平台弹性的新模式

在支付行业，弹性是不容妥协的。每个基础设施组件、应用运行时、网络路径和运维控制都必须持续可用、持续安全、持续合规。用于构建和运营这些环境的自动化——历史上被称为基础设施即代码 (IaC) 和平台即代码 (PaC)——在确保系统行为可预测、恢复可靠且无中断扩展方面发挥着重要作用。

自动化定义了支付平台的创建、部署、治理和运营方式。它编码了弹性模式、安全控制、网络拓扑、计算资源调配、中间件行为和应用部署逻辑。它是实现持续可用性的鲜活基石。

支撑支付平台（例如我们所处理的这个平台）的自动化不仅仅是“配置”。它是决定以下事项的运营蓝图：

每个资源如何创建和保护

应用如何部署和扩展

弹性模式如何确保持续可用性

合规性如何无一例外地得到执行

环境如何保持一致性、可重复性和可审计性

IBM Payments Center 面临的挑战既紧迫又复杂。这项现代化工作中的任何失误都有可能违反监管要求和政策，引发审计失败，或导致关键数据暴露。风险极高，因为弹性模式绝不能在高可用性、网络隔离、多可用区部署和故障转移行为方面出现倒退。这些都依赖于不容出错的精确自动化。

现有的技术债务已深深嵌入云原生基础设施之中。多年演进的 CloudFormation 模板和 Python 自动化变得紧密耦合，维护起来日益复杂。依赖关系表面庞大且错综复杂：超过 90 个 Lambda 函数与四个不同的数据存储交互，形成了巨大的依赖网络，使得任何变更都充满风险。

人工进行现代化改造将会缓慢、充满风险，且可能不安全。传统方法可能需要数月时间，对于必须持续演进的任务关键型支付系统而言，这是不可接受的时限。IPC 需要一种全新的方法，能够在实现速度的同时，不牺牲金融基础设施所需的严格标准。