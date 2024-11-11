Cora+ 是一个多渠道交互平台，它可安全地访问来自多个来源的大量数据，其中包括产品、服务和银行信息。这一扩展后的数据访问有助于该解决方案为客户提供全面且易于获取的知识，从而简化获取帮助的流程。

Cora+ 由 IBM® watsonx Assistant 提供支持，建立在 IBM® Cloud 之上，通过 NatWest 的网站、移动应用程序和社交媒体平台为客户提供复杂的、类人化的互动。为了创建这种更新的解决方案，NatWest 的业务和技术团队与 IBM Client Engineering 人员一起建立了初步的概念验证，该概念验证随后转为全面生产。

Cora+ 超越了其前身的功能，它不仅提供对信息的访问，还涉及了解客户。例如，当被问及问题时，Cora 先前会将用户引导至针对特定主题的现有网站或内容。但利用检索增强生成 (RAG) 技术，Cora+ 可以接受用户提出的自然语言问题，并在聊天中主动回答这些问题，无需进一步研究。

NatWest 还知道，优先考虑这些 AI 生成的响应的准确性和相关性至关重要，因为不正确的信息可能会迅速破坏信任并影响与客户的关系。为了降低这一风险，该银行与 IBM 合作，建立了强大的治理护栏，重点关注底层 AI 模型的透明度、可信任度和准确性。