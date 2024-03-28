在投资领域，缺乏洞察力或关键知识可能会导致您缺乏投资组合。幸运的是，我们当前的社会中数据十分丰富，即使是规模最小的企业也能找到大量丰富的信息。然而遗憾的是，面对浩瀚的事实和数据，要搞清楚去何处寻找所需信息并确定哪些是相关信息将成为人类无法企及的一项艰巨任务。
HSBC 环球市场量化投资解决方案销售副总裁 Holly Robertson 表示：“IBM 研究表明，全球 90% 的数据是在过去两年中创建的。再过两年，我们可能会再次说出同样的话。”
更复杂的是，最近生成的大部分信息都属于自然语言文本和其他不易访问的非结构化格式，例如社交媒体帖子、图像和视频。利用这类格式的相关详细信息可以为 HSBC 提供有关特定公司或商机的全新见解，并可能制定出更好的投资决策。
Robertson 表示：“这些信息无法放入电子表格中。其数据也不容易进行量化。它是元数据，即围绕信息的信息。例如，如果将 CEO 在最近的财报电话会议中谈论某些主题的方式与他们过去讨论相同主题的方式以及随后在社交媒体上的讨论进行比较，您可以有更深入的了解。我们正在探寻将传统数据和替代数据加以综合，以找到联系并促进洞察。这种情况与典型的基本分析并不是一回事。”
她继续说道：“所有这些信息都是公开可用的。如果您不受时间和人员数量的限制，那么可以整天趴在 Twitter 上进行信息处理。但其数量之大超出了人类的理解范围。”而且，即便是专家也几乎没有触及可用数据的表面，这显然存在问题，但同时也是一个难得的机会。
HSBC 与 AiPEX 相关的销售额已超过 20 亿美元
AiPEX 在过去 10 年中跑赢了标准普尔 500 指数，市值领先 123%
随着信息的爆炸式增长，人们对零售投资和整个股票市场的兴趣也随之大范围激增。Robertson 说：“在过去两年中，我们都看到了这一点。以前，我们与经验丰富的投资者或以机构事务作为工作重点的投资者打交道，但现在个人投资者的热忱达到了历史空前的程度。越来越多的人正在试图深入了解哪些公司表现出色以及背后的原因。”
HSBC 量化投资解决方案 (QIS) 组织的工作重点是让这些通常独立且精通技术的新投资者获得这种洞察力。
Robertson 补充道：“我们能够将看似复杂的问题进行分解，以便个人投资者能够理解并有望从中获益，对此我们深感自豪。因此，当我们注意到机构投资者已经利用 AI 为客户创造了巨额回报时，我们希望让个人也能享受到这种优势。”
特别是，该银行希望利用 AI 的强大功能来扫描不断增加的自然语言文本和非结构化数据，以识别出具有较高增长潜力的公司。HSBC 可通过这些企业的股票建立一个风险可控的超额回报指数，进而开创一款突破性金融产品，来为范围更广且精通技术的消费者群体提供数据驱动的投资选择。
Robertson 回忆道：“当我们查看现有的相关数据量时，发现这让我们有点不堪重负。我们需要 AI 以及知道如何利用 AI 的人员来支持这一想法，即获取所有这些结构化和非结构化数据，并利用这些数据来预测增长。”
经过在硅谷的一系列讨论后，HSBC 对于与 IBM 业务合作伙伴 EquBot Inc. 合作建立这一新指数产生了兴趣。
EquBot 首席执行官 Chida Khatua 补充道：“他们的 QIS 组织负责人实际上直接联系了我们。他说他对我们正在开展的工作很感兴趣，也倍感兴奋，也就是利用 AI 和机器学习将数据转化为更加出色的投资决策。因此，我们与 HSBC 进行了多次对话，帮助他们了解 EquBot AI 投资平台背后的技术，包括 IBM Watson。”
Robertson 表示：“当您尝试利用 AI 构建某种产品时，IBM 似乎是一个非常好的入门选择。此外，EquBot 团队带来了丰富的专业知识和经验。谈起工程设计以及分销和资产管理，他们有理有据，进退自如。从一开始就感觉这是一次很棒的合作。”
HSBC 推出的 AI 驱动的全新美国股票指数 (AiPEX) 使用 EquBot AI 投资平台作为选股器，通过识别并量化人类不易察觉的关系来选出具有增长潜力的公司。IBM® Watson Discovery 和 IBM Watson Natural Language Understanding 提供分析和文本信息拓展，从而产生可供平台所用的洞察。同时，IBM Watson Studio 可监督用于管理此类结果的专有 AI 模型，消除偏差和数据漂移。
EquBot 首席运营官兼联合创始人 Art Amador 解释说：“我们的承诺是为投资者提供一流的技术。我们研究了与 AI 投资平台合作的各种方案，发现 Watson Discovery 和 Watson Studio 最为有效。它们最终将制定出最出色的决策。此外，IBM 拥有极为稳健的业绩记录。我们经常与之沟通的投资者和客户都很熟悉 IBM 的光辉历史。
为了准备相关 AI 模型，EquBot 利用 IBM 技术来汇总和摄取大约 20 年以来的历史数据和文本，包括结构化和非结构化格式。Amador 回忆说：“我们只花了三个月的时间来正确回测并微调不同的参数。这项工作是与 HSBC QIS 团队一起完成的。”
他继续说道：“重新平衡的频率、如何筛选出存在流动性问题的公司、指数应包含的任何特定公司的百分比是多少，面对这些问题，HSBC 团队可以在我们的平台上运行多次迭代来回答。他们可以尝试不同的模型，直到找到他们认为投资者所需要的东西。”
为选出组成 AiPEX 的股票，EquBot AI 投资平台遵循基于规则的投资方法，审查了罗素 1000 指数中列出的企业，根据计算结果确定了大约 250 家增长潜力最高的公司。
Robertson 表示：“它是根据我们称之为模拟 AI 研究分析师的整个团队的见解来选择股票的。这些模拟在完全协调一致的情况下开展工作，因此，如果一个 AI 模块了解了某家公司的一些信息，所有模块都会掌握此类信息。他们利用这些共享的知识选出最具增长潜力的公司所组成的投资组合。”
对于接受评估的 1000 家企业中的每一家，这些“模拟 AI 研究分析师”都会指定三个分数来评估其相应的增长潜力，即财务分数、新闻舆情分数以及管理分数。
Robertson 解释说：“对于财务分数，所关注的是商品销售成本、市盈率、收入支出、每股收益等因素。第二个分数，即新闻舆情分数，是由 Watson 阅读新闻文章和社交媒体内容并了解人们对特定公司的看法后确定的。最后，管理分数着眼于这些公司的管理层和高级管理层的行动和绩效，以及市场对他们的看法。”
由于市场在不断变化，该平台每月都会重新计算这些分数，并重新平衡 AiPEX 投资组合。为了保持计算的相关性，EquBot 团队会积极获取最新的市场信息，并继续向虚拟 AI 分析师提供此类信息。
Amador 补充道：“我们为它提供了传统的结构化数据。但这只是现有信息的一小部分。我们使用的约 90% 的信息都是非结构化数据。借助 Watson Discovery，我们每天都会查看以十多种不同语言撰写的大约一百万篇新闻文章。”
很明显，EquBot AI 平台正在捕捉人类没有注意到的趋势。Robertson 表示：“2020 年 3 月，市场因疫情影响开始回落，而在这之前，AiPEX 投资组合就已经将制药和生物技术作为一个总体的布局主题。它特别关注了一家制造疫苗的公司。
她继续说道：“它能够分析该公司 FDA 临床试验文件并从中获得见解，而这些细节甚至还没有出现在美国新闻中。它发现这项业务正在市场中占据领先地位。”
同样，该解决方案似乎预测到了 2022 年第二季度发生的能源短缺和相关市场混乱。"早在 2021 年 12 月，AiPEX 就开始大幅增持能源类股票，因为早在对俄罗斯实施任何制裁之前，它就从信息模型中看到了即将到来的不稳定信号。因此，当油价上涨 40% 时，持有大量能源股的 AiPEX 就会受益，而传统市值加权指数（例如标准普尔 500 指数）中相应的能源板块则相对较小。”
AiPEX 立即取得了成功，在最初几个月内就推动了超 2.5 亿美元的产品销售额，且此后的总销售额已超过 20 亿美元。AI 精选指数的表现通常优于传统市值加权指数，过去 10 年的年化收益比传统市值加权指数高出 5%。
Robertson 表示：“信任至关重要。而 IBM 品牌始终备受信任。因此，与 IBM 合作将带来极高的可信度，有助于推动我们在市场上取得成功。借助 IBM 和 EquBot 的透明度，我们能够揭开 AI 的神秘面纱，让复杂的事情简单化。我们可以清楚地解释选择每支股票的理由，让投资者能够理解并适应。因为在投资方面，熟悉投资流程至关重要。”
在讨论 EquBot 在整个项目中的作用时，Robertson 补充道：“除了 EquBot 之外，我想不出还有哪家公司能够如此高效地设计算法来为 AiPEX 提供数据，然后在呈现这类案例的过程中让人们感到兴奋不已。他们的专业知识，加上他们的案例讲述以及推动 AipeX 取得成功的承诺，这些可以让我们确信自己做出了正确的选择。”
Amador 指出：“将机器学习应用于投资策略目前仍处于早期阶段。全球管理的资产达到 100 万亿美元，而 AI 机器学习类型的投资可能还不到一万亿。但在某种程度上，我们相信大多数投资策略将直接或间接地由 AI 和机器学习进行管理。”
进一步探索有待释放的市场潜力，Robertson 补充道：“接下来的事情超级令人兴奋。从 Watson 选择的股票来看，我们看到涌现出大量主题，例如网络安全或未来的交通运输。还有很多引起广泛关注的主题。我们开始研究如何利用这些主题并使用 AI 来整合可能与之相符的投资组合，即一篮子股票。”
Robertson 解释道：“我们可以谈论 EquBot 和 IBM 的合作，但真正推动这一发展并让客户对 AI 感到兴奋的是我们何时能让他们实际运用 AI。因此，我们一直在 IBM 体验中心举办客户活动，在纽约举办了一场，在旧金山又举办了一场。在这些体验中心，您可以看到 IBM 和 Watson 在您所在行业及其他行业中所发挥的作用。您可以借此全方位了解 AI 的强大功能。
HSBC USA, Inc.（链接位于 ibm.com 外部）是一家马里兰州控股公司，拥有多家子公司，包括 HSBC Bank USA NA。通过这些子公司，HUSI 向个人、高净值客户、小型企业、大型企业、机构和政府提供一系列传统银行产品和服务。HUSI 是 HSBC North America Holdings Inc. 的全资子公司。
IBM 业务合作伙伴 EquBot（链接位于 ibm.com 外部）总部位于加利福尼亚州旧金山，该公司开发和分销由 AI 和机器学习推动的全球金融技术解决方案。目前，该公司以平台即服务 (PaaS) 模式为基础的 AI 投资平台在全球范围内的投资金额已超过 20 亿美元。
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2022 年 10 月在美国制作。
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