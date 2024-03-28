HSBC 环球市场量化投资解决方案销售副总裁 Holly Robertson 表示：“IBM 研究表明，全球 90% 的数据是在过去两年中创建的。再过两年，我们可能会再次说出同样的话。”

更复杂的是，最近生成的大部分信息都属于自然语言文本和其他不易访问的非结构化格式，例如社交媒体帖子、图像和视频。利用这类格式的相关详细信息可以为 HSBC 提供有关特定公司或商机的全新见解，并可能制定出更好的投资决策。

Robertson 表示：“这些信息无法放入电子表格中。其数据也不容易进行量化。它是元数据，即围绕信息的信息。例如，如果将 CEO 在最近的财报电话会议中谈论某些主题的方式与他们过去讨论相同主题的方式以及随后在社交媒体上的讨论进行比较，您可以有更深入的了解。我们正在探寻将传统数据和替代数据加以综合，以找到联系并促进洞察。这种情况与典型的基本分析并不是一回事。”

她继续说道：“所有这些信息都是公开可用的。如果您不受时间和人员数量的限制，那么可以整天趴在 Twitter 上进行信息处理。但其数量之大超出了人类的理解范围。”而且，即便是专家也几乎没有触及可用数据的表面，这显然存在问题，但同时也是一个难得的机会。