“由于社交和食品电子商务的出现，食品和饮料领域呈现出前所未有的透明度”，Kerry 数字部门全球副总裁 James Sandora 说道。“如今，消费者可从世界各地寻找食品和饮料的灵感，同时也希望自己购买的东西也能具备同样的便利性。”

再加上前所未有的在线健康和营养信息获取途径，这一转变为凯爱瑞食品和饮料行业的客户带来了全新的挑战。消费者对产品的要求越来越高，而这些要求又瞬息万变。

Sandora 指出：“在最高层面上的挑战是食品和饮料行业的发展和变化较以往任何时候都要快。我们的客户必须非常灵活地满足消费者的需求。”

凯爱瑞的客户需要一种更快捷的方法来衡量和跟上消费者的预期，而不是仅仅依靠传统的研究方法。该公司设想了一种能够深入了解食品和饮料行业最新趋势的认知工具，于是开始探索 AI 平台。