但 PNC Financial Services Group Inc. 就遭遇了这样的痛点。尽管每天花费大量资源为其下游合作伙伴格式化消息和文件,但该公司的企业实体仍然无法轻松地通过 IT 系统相互通信。

越来越多的客户期望能够使用基于 ISO 20022 的支付工具,这使得情况进一步恶化。如果不具备这种处理能力,PNC 就有可能会丢失几个固定客户。此外,该银行发现文件大小和数据量以及来自内外部客户的交易量都在不断增加,但速度却丝毫没有减慢。

面对众多需要相互通信的内部系统以及处理 ISO 支付的需求,PNC 组建了一个名为数据访问层 (DAL) 的内部小组来寻找一个可扩展解决方案,该解决方案要能实现银行现有基础架构的现代化并满足新的处理需求。ITX 是该小组在 PNC 应用服务经理 Ellen Agostino 的牵头下所采用的工具之一。