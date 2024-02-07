全球金融基础架构不断变化，金融业务交易的全球消息传递标准也在不断变化。金融机构的业务依赖于各种类型和格式的数据，因此务必要避免文件通信中出现失误，造成合作伙伴的信任度和忠诚度受损。
但 PNC Financial Services Group Inc. 就遭遇了这样的痛点。尽管每天花费大量资源为其下游合作伙伴格式化消息和文件，但该公司的企业实体仍然无法轻松地通过 IT 系统相互通信。
越来越多的客户期望能够使用基于 ISO 20022 的支付工具，这使得情况进一步恶化。如果不具备这种处理能力，PNC 就有可能会丢失几个固定客户。此外，该银行发现文件大小和数据量以及来自内外部客户的交易量都在不断增加，但速度却丝毫没有减慢。
面对众多需要相互通信的内部系统以及处理 ISO 支付的需求，PNC 组建了一个名为数据访问层 (DAL) 的内部小组来寻找一个可扩展解决方案，该解决方案要能实现银行现有基础架构的现代化并满足新的处理需求。ITX 是该小组在 PNC 应用服务经理 Ellen Agostino 的牵头下所采用的工具之一。
可从大小为 7 GB 的文件中处理并抽取数据
客户引导流程所花时间减少 33%
Agostino 表示：“我们的目标是促进合作伙伴之间的沟通，节省时间和金钱。我们希望内部实体能以他们所需的任何格式生成消息和文件，并且我们能使这些消息和文件适合下游合作伙伴。我们小组成立的目的就是为了确保实现内部和外部合作伙伴之间的沟通交流。”
PNC 的目标是自动在任何格式和标准之间实现复杂的数据转换和验证，从而整合来自内外部客户的交易。为了实现此类通信，该银行与 IBM 合作实施了 IBM® Sterling Transformation Extender (ITX) 解决方案。
开发人员在设计新 IT 基础架构时十分谨慎，避免图像中出现数据抽取问题，导致运行时间过长且效率低下。使用 ITX 系列行业包中的每个工具来实现无缝转换和流畅的消息文件传输。Agostino 新组建的团队开始在 PNC 内部团队中发挥作用。
凭借全新增强的银行管理学会 (BAI) 流程，就算内部和外部客户不具备从其系统生成数据的资源，他们也可以将问题发送给 Agostino 的 DAL 团队。该团队可以自动从不同来源获取数据，以任何格式为客户组合数据并快速发回结果。
Agostino 表示：“能够基于 ISO 开展业务后，立即就留住了几个固定客户。这对我们来说是一个拓展业务的重大机遇。我们的财富管理团队开始注意到我们正在使用的工具以及我们可以提供的转型功能，现在我们已深度依赖该小组。”
增强的处理能力彻底改变了 PNC 许多部门的日常运营。大文件不再成为问题，因为 Agostino 的团队可以毫不费力地处理许多 GB 级文件，并可以每天从中提取数据来发送给下游合作伙伴。客户引导流程以往要花费三个多月的时间，现在已大幅缩短到不足八周。
Agostino 表示：“我们首次采用 ISO 平台，并不具备所需的专业知识。幸运的是，ITX 包为我们提供了所有格式，我们得以快速引导客户。如果靠我们自己来创建这一切，我们不可能做到。现在也不知道是否做到。”
Agostino 表示，该系统持续展示其无可匹敌的可扩展性，且目前仍远未达到其极限。
Agostino 说道：“仅仅目前所处理的大量事务就考验了我们的能力。我们从 1 家客户增加到 60 家，从每月处理 1 个 ISO 文件增加到处理 6,000 个。毫无疑问，采用 ITX 金融支付包后，极大地改进了 SWIFT 交易流程。”
PNC（ibm.com 外部链接）总部位于宾夕法尼亚州匹兹堡，是美国的一家金融服务公司，拥有超过 52,000 名员工。按分行数量计算，它是美国的第五大银行。该金融机构为超过 19 个州的 600 多万个消费者和小型企业客户提供存款、贷款、现金管理和投资服务。
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美国出品，2021 年 9 月。
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