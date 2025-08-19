IBM Innovation Studio

加速创意向成果的转化进程 我们工作室网络遍布全球各地，致力于协助客户和合作伙伴加速实现业务跃升。我们通过汇集 IBM 的出色专业知识和经验来推动这一进程。
我们的服务
Data Space in the IBM Innovation Studio Munich
以探索各种可能性为切入点

借助我们的行业和技术探索成果以及“沉浸式”体验，全面洞悉您所面临的挑战。
Businessmen standing alone and using a white board in the office to strategise
然后，我们将共同建立新的方法以加速企业转型

通过开展评估、基准测试和设计思维研讨会，精准定位您的战略发力点。
Group of clients and IBMers in a room around a table discussing technology.
完成计划并建立联系

我们的内部专家可助您构思原型计划、制定路线图并快速取得成果。
与 IBM Innovation Studio 的合作对我们来说极具价值，因为他们不仅理解我们的技术愿景，还为实现这一愿景提供强大助力。我们非常认可 IBM 以网络和生态系统视角思考问题、解决跨领域挑战并持续为合作伙伴与客户创造价值的工作模式。 Roy Kaiser Peeriot AG 联合创始人兼首席财务官/首席营销官

我们如何实施方案

用例探索 技术简报 共同创造研讨会 专家深度研讨 专项研讨会
研讨会

专家主导的专题会议示例，展示了我们如何根据您的需求定制工作室体验。
探索各种可能性

我们的研讨会主题
This is a card image for Innovation Studio AIOps workshop.â€¨â€¨
加速提升 AI 的商业影响力

针对首席信息官、首席技术官、LOB 高管​或软件开发人员，助其构建个性化 AI 助手和智能体，进一步提升生产力​。
白色平台上内含蓝色立方体的大型透明立方体，以及三个从下方指向上方的白色箭头
自动化

针对首席信息官、首席技术官、IT 运营和开发人员，助其应用 AI 驱动的自动化技术，简化整合、交付和运营，从而提高效率和弹性，并缩短实现价值的时间。
置于白色平面上的灰色实心立方体和具有网格图案的半透明蓝色立方体
生成式 AI 的数据

针对首席数据官、首席技术官、首席信息官、AI 和数据领导者，助其简化和保护整个企业的数据访问，以实现实时分析并普及 AI 技术，同时降低数据仓库的成本。
一朵浮云碎成四块的插图
混合云/Z

针对首席信息官、首席技术官以及 AIOps、运营和架构领导者，展示 AI 专用混合环境的价值。

美洲

达拉斯 1177 S Belt Line Road Coppell, TX 75019 墨西哥城 Alfonso Nápoles Gandara 3111 Col. Parque corporativo de Peña Blanca, C.P. 01210 纽约市 1 Madison Ave, 2nd Floor New York, NY 10010 波基普西 2455 South Road Poughkeepsie, NY 12601 圣保罗 R. Tutóia, 1157 - Vila Mariana São Paulo - SP, 04007-900 华盛顿特区 600 14th St NW, Suite 200 Washington, DC 20005

亚太地区和日本

北京 中国北京海淀区 东北旺西路 8 号 中关村软件园 8 号楼 首尔 Three IFC 6F, 10 Gukjegeumyung-ro, Yeongdeungpo-gu Seoul 07326 上海 中国上海浦东新区张江 川河路 55 弄 人工智能岛 A1 楼 东京 2-6-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-5531

欧洲

阿姆斯特丹 Johan Huizingalaan 765 1066 VH Amsterdam 伦敦 20 York Road London SE1 7ND 马德里 Plaza Pablo Ruiz Picasso, 11. 28020, Madrid 米兰 Piazza Gae Aulenti, 10 20124 Milano MI 慕尼黑 Mies-van-der-Rohe-Straße 6 80807 München 巴黎 17 Av. de l'Europe 92275 Bois-Colombes 斯德哥尔摩 Kistagången 6 164 92 Kista, Stockholm 苏黎世 Saeumerstrasse 4 8803 Rueschlikon
后续步骤

立即联系您的 IBM 销售代表或 IBM 合作伙伴。

