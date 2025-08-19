IBM Innovation Studio

借助我们的行业和技术探索成果以及“沉浸式”体验，全面洞悉您所面临的挑战。
通过开展评估、基准测试和设计思维研讨会，精准定位您的战略发力点。
我们的内部专家可助您构思原型计划、制定路线图并快速取得成果。
想了解我们在跨行业客户实践中观察到的部署模式吗？让我们从其他企业应对类似挑战的案例中汲取灵感。我们的行业探索会议由资深行业专家主导，他们在识别挑战、发现机遇、寻找问题核心以及设计和实施解决方案等方面拥有第一手经验。
有兴趣了解 IBM 技术的最新成果吗？我们的技术简报会由技术专家主持，他们将带您了解最新技术动态、指导您如何在现有技术堆栈中整合 IBM 的产品与服务，并演示其商业价值。
希望充分发挥商业影响力吗？此类协作活动充分利用 IBM 的企业设计思维，助您发掘新的机遇并解决关键业务挑战。
需要与我们的技术或行业专家进行一对一交流吗？这些定制化的实施前/后合作可助您直接对接专家资源，从而扩展解决方案，并获取战略视角等增值服务。
想要与同行建立联系吗？我们的多客户会议是您与面临类似行业挑战的商业领袖交流互通的理想场所。我们全年举办多种交流活动，助您通过专项论坛与客户及合作伙伴建立联系，共同探讨企业核心需求议题。
我们的免费研讨会将从探索可能性艺术和科技的力量入手，解决您的难题。我们的沉浸式体验、评估练习、专家深入探讨会议和演示环节，将持续激发您的灵感创意。
通过开展评估、基准测试和设计思维研讨会，精准定位您的战略发力点。
通过携手合作，我们为您制定具体的落地方案，确保您尽快取得成果。我们将共同确定路线图以及清晰可行的步骤，并助您与 IBM 专家建立联系以获取帮助。
针对首席信息官、首席技术官、LOB 高管或软件开发人员，助其构建个性化 AI 助手和智能体，进一步提升生产力。
针对首席信息官、首席技术官、IT 运营和开发人员，助其应用 AI 驱动的自动化技术，简化整合、交付和运营，从而提高效率和弹性，并缩短实现价值的时间。
针对首席数据官、首席技术官、首席信息官、AI 和数据领导者，助其简化和保护整个企业的数据访问，以实现实时分析并普及 AI 技术，同时降低数据仓库的成本。
针对首席信息官、首席技术官以及 AIOps、运营和架构领导者，展示 AI 专用混合环境的价值。