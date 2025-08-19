加速创意向成果的转化进程 我们工作室网络遍布全球各地，致力于协助客户和合作伙伴加速实现业务跃升。我们通过汇集 IBM 的出色专业知识和经验来推动这一进程。

我们的服务 以探索各种可能性为切入点 借助我们的行业和技术探索成果以及“沉浸式”体验，全面洞悉您所面临的挑战。 然后，我们将共同建立新的方法以加速企业转型 通过开展评估、基准测试和设计思维研讨会，精准定位您的战略发力点。 完成计划并建立联系 我们的内部专家可助您构思原型计划、制定路线图并快速取得成果。

与 IBM Innovation Studio 的合作对我们来说极具价值，因为他们不仅理解我们的技术愿景，还为实现这一愿景提供强大助力。我们非常认可 IBM 以网络和生态系统视角思考问题、解决跨领域挑战并持续为合作伙伴与客户创造价值的工作模式。 Roy Kaiser Peeriot AG 联合创始人兼首席财务官/首席营销官

我们如何实施方案 用例探索 技术简报 共同创造研讨会 专家深度研讨 专项研讨会 用例探索 想了解我们在跨行业客户实践中观察到的部署模式吗？让我们从其他企业应对类似挑战的案例中汲取灵感。我们的行业探索会议由资深行业专家主导，他们在识别挑战、发现机遇、寻找问题核心以及设计和实施解决方案等方面拥有第一手经验。 技术简报 有兴趣了解 IBM 技术的最新成果吗？我们的技术简报会由技术专家主持，他们将带您了解最新技术动态、指导您如何在现有技术堆栈中整合 IBM 的产品与服务，并演示其商业价值。 共同创造研讨会 希望充分发挥商业影响力吗？此类协作活动充分利用 IBM 的企业设计思维，助您发掘新的机遇并解决关键业务挑战。 专家深度研讨 需要与我们的技术或行业专家进行一对一交流吗？这些定制化的实施前/后合作可助您直接对接专家资源，从而扩展解决方案，并获取战略视角等增值服务。 专项研讨会 想要与同行建立联系吗？我们的多客户会议是您与面临类似行业挑战的商业领袖交流互通的理想场所。我们全年举办多种交流活动，助您通过专项论坛与客户及合作伙伴建立联系，共同探讨企业核心需求议题。

研讨会 专家主导的专题会议示例，展示了我们如何根据您的需求定制工作室体验。

探索各种可能性 我们的免费研讨会将从探索可能性艺术和科技的力量入手，解决您的难题。我们的沉浸式体验、评估练习、专家深入探讨会议和演示环节，将持续激发您的灵感创意。 我们将共同建立新的方法以加速企业转型 通过开展评估、基准测试和设计思维研讨会，精准定位您的战略发力点。 完成计划并建立联系 通过携手合作，我们为您制定具体的落地方案，确保您尽快取得成果。我们将共同确定路线图以及清晰可行的步骤，并助您与 IBM 专家建立联系以获取帮助。