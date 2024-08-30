如果无法使用全面的软件开发工具，即便是经验最丰富的开发人员也会难以快速交付创新解决方案。因此，瑞典银行选择主动对其 IBM Z 大型机工具集进行现代化升级。

该银行于 2016 年首次进行了现代化升级，为其 Interactive System Productivity Facility (ISPF) 软件添加了一个基于 Eclipse 的平台。

“年轻的开发人员不习惯 IBM Z 大型机上的 ISPF 界面。对于初学者来说，学习曲线非常陡峭。”瑞典银行软件工程师 Tadas Janionis 回忆道。为了增强下一代大型机开发人员的能力，瑞典银行实施了 IBM® Explorer for z/OS Aqua (z/OS Explorer)，这是一个基于 Eclipse 的应用程序开发集成平台。



z/OS Explorer 帮助新手开发人员获得了大型机领域的能力，并为所有开发人员提供了一种更便捷的方式来使用瑞典银行现有的问题确定工具。开发团队对该解决方案的有效性赞不绝口，因此该银行发誓要将其大型主机现代化工作永久进行下去。



几年后，瑞典银行决定实施 IBM Application Discovery and Delivery Intelligence (ADDI) 解决方案，以应对银行监管、技术和客户期望的重大变化。“银行业不断变化，我们也需要与时俱进。”瑞典银行大型机开发敏捷产品负责人 Girish Wani 说道，“我们进行现代化升级，为开发人员提供他们需要的支持，以便他们快速学习我们的系统并与大型机交互。”

借助 Application Discovery，开发人员可以更轻松地确定要对哪些应用程序进行现代化升级、整合或淘汰。节省了用于调查大型机应用程序环境中相互依赖关系的时间，意味着开发人员可以将更多时间投入到创新中。

最近，瑞典银行的大型机现代化升级之旅走到了又一个关键时刻。该银行需要一种更全面的方法来分析其数据库和文件，而更精简的 DevOps 驱动大型机流程触手可及。