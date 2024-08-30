神秘的作家 Emmert Wolf 曾说：“一个人的能力取决于他使用的工具。”
这句话在许多行业都适用。厨师需要优质炊具，司机需要可靠的车辆，而大型机开发人员则需要先进的编程工具。
如果无法使用全面的软件开发工具，即便是经验最丰富的开发人员也会难以快速交付创新解决方案。因此，瑞典银行选择主动对其 IBM Z 大型机工具集进行现代化升级。
该银行于 2016 年首次进行了现代化升级，为其 Interactive System Productivity Facility (ISPF) 软件添加了一个基于 Eclipse 的平台。
“年轻的开发人员不习惯 IBM Z 大型机上的 ISPF 界面。对于初学者来说，学习曲线非常陡峭。”瑞典银行软件工程师 Tadas Janionis 回忆道。为了增强下一代大型机开发人员的能力，瑞典银行实施了 IBM® Explorer for z/OS Aqua (z/OS Explorer)，这是一个基于 Eclipse 的应用程序开发集成平台。
z/OS Explorer 帮助新手开发人员获得了大型机领域的能力，并为所有开发人员提供了一种更便捷的方式来使用瑞典银行现有的问题确定工具。开发团队对该解决方案的有效性赞不绝口，因此该银行发誓要将其大型主机现代化工作永久进行下去。
几年后，瑞典银行决定实施 IBM Application Discovery and Delivery Intelligence (ADDI) 解决方案，以应对银行监管、技术和客户期望的重大变化。“银行业不断变化，我们也需要与时俱进。”瑞典银行大型机开发敏捷产品负责人 Girish Wani 说道，“我们进行现代化升级，为开发人员提供他们需要的支持，以便他们快速学习我们的系统并与大型机交互。”
借助 Application Discovery，开发人员可以更轻松地确定要对哪些应用程序进行现代化升级、整合或淘汰。节省了用于调查大型机应用程序环境中相互依赖关系的时间，意味着开发人员可以将更多时间投入到创新中。
最近，瑞典银行的大型机现代化升级之旅走到了又一个关键时刻。该银行需要一种更全面的方法来分析其数据库和文件，而更精简的 DevOps 驱动大型机流程触手可及。
瑞典银行先前 IBM 实施的成功促使大型机开发团队选择 IBM Developer for z/OS (IDzEE) 解决方案来进行下一阶段的现代化升级。
IDzEE 是一个全面的工具集，用于在 z/OS 上构建、部署和维护混合云应用程序。该解决方案以 DevOps 工具链为基础，而该工具链支持连续集成和部署管道中的并行开发。
IDzEE 提供的集成功能可提高开发人员的工作效率、实现全面的分析并缩短实现价值的时间。其直观的图形界面通过语义、筛选器、搜索和数据流图让代码导航变得简单无比。该解决方案还提供了 ISPF 和集成开发环境 (IDE) 编辑器选项，因此开发人员在编写复杂代码时可以使用自己首选的编辑风格。
IDzEE 中完全集成的交互式调试器让开发人员能够测试、检查、监控和控制程序执行，从而帮助他们改进工作流程。应用程序可以分阶段执行，还可以根据需要暂停，以进行检查或修改。
代码覆盖率报告可帮助他们发现测试差距，并更好地了解更改将如何影响应用程序的其余部分。一项额外的优势是，现代化工具可以快速分析成熟、神秘的主机代码，包括显示变更的影响和识别死代码。这些快速、全面的分析功能可助力以更快的速度、更高的质量交付新的应用程序功能。
瑞典银行软件工程师 Rajesh Murugan 表示，这些功能是帮助该银行实现目标的关键。“IDzEE 在我们的现代化升级工作中发挥着关键作用。它是我们所有开发功能、分析工具和外部插件的基础。我们需要的一切都可以在一个地方获得。”Rajesh Murugan 说道。
IBM Lab 团队为瑞典银行提供了远程支持，以确保 IDzEE 的成功实施。“IBM 创建了一个数字支持渠道，供我们进行沟通和提出问题。这在设置过程中特别有用，因为我们并不完全熟悉该产品。”Tadas Janionis 说道。
大型机开发平台团队还每两周与专门的 IBM 技术推广工程师举行一次会议，讨论持续存在的问题。在其中一次会议期间，IBM 帮助瑞典银行设计了一项计划，挑选出处内部技术推广工程师来帮助向其各个团队推广解决方案。
IDzEE Champions Program 帮助提高了整个瑞典银行开发者社区的采用率。“一些大型机开发人员对变革的态度不是很开放。iDzee Champions 计划帮助我们打破了每个团队的僵局，减少了实施过程中的摩擦。这也是我们从 IBM 获得的最佳实践之一。它帮助我们以更好的方式实施了iDzee。”Girish Wani 说道。
瑞典银行与两名 IDzEE Champion 一起启动了该计划，并向大约 30 名开发人员推广了该解决方案。在收到压倒性的积极反馈后，每个团队都选出了 Champion，该银行得以向社区的其他成员推广 IDzEE。
IDzEE 工具集让新手和经验丰富的大型机开发人员的开发更加方便、高效和富有成效。尽管最近才实施，但瑞典银行已经看到了 IDzEE 现代化升级带来的诸多好处。
“我们的估算比以往任何时候都更快、更准确。”Girish Wani 评论道，“我们可以立即确定我们做出的变更会在怎样的范围内产生怎样的影响。”更准确的估算还有助于开发人员明确在冲刺规划期间可以交付的内容。
凭借全面的集成功能，IDzEE 可助力快速解决问题和无缝适应。该解决方案让瑞典银行开发人员的敏捷性和熟练度再上新台阶，从而提升了开发质量，并提高了资源利用率。流程和能力的每一次增强，都让瑞典银行能够扩大其竞争优势并缩短创新服务的上市时间。
如今，已有 260 名瑞典银行开发人员用上了 IDzEE。“使用 IDzEE 来培训团队成员非常有效。”Rajesh Murugan 指出。培训过程不仅仅能帮助开发人员提高技能和掌握知识。正如 Girish Wani 所说：“IDzEE 培训期间的每个问题和每次讨论都拉近了我们与开发人员和开发社区的距离。”敏捷产品负责人认为这种新发现的联系是 IDzEE 为大型机开发社区带来的最大好处。
在下一阶段的现代化升级中，瑞典银行计划扩展其自动化和测试能力。
瑞典银行（ibm.com 外部链接）为瑞典、爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛的约 700 万私人客户和 555,000 企业客户提供零售银行、资产管理和一系列其他的金融服务。
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2024 年 5 月美国出品。
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