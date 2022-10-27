IBM® Cloud for Financial Services 是同类首创的云服务，旨在保护您最敏感的数据和 AI 工作负载。IBM Cloud for Financial Services 借助由行业提供信息的内置安全和控制措施，可帮助您优化基础架构并证明合规性，以便您可以专注于最重要的任务：为客户创造价值。
下载白皮书，了解有关 IBM Cloud for Financial Services 的更多信息
重新考量核心银行应用程序的现代化之旅
BPER Banca Group 与 IBM 携手实现核心银行系统的现代化改造
旨在帮助受监管行业的企业安全部署由 AI 驱动的创新，并过渡到新的运营模式。
借助 IBM 以平台为中心的开放、安全且灵活的方法，在混合多云架构中提供一致的性能。
专门构建的云可利用 IBM Cloud Framework for Financial Services（由行业提供信息），通过行业最高的监管与合规标准来降低风险。
借助 IBM Cloud for Financial Services 上 IBM® Payments Center 的支付即服务解决方案，利用最新的认知和 AI 技术提高支付服务的效率和价值。
利用 IBM® Consulting 实现银行和保险核心系统的现代化改造；荣膺《福布斯》2023 年美国最佳管理咨询公司之一，并因与金融机构的合作而获得五星评级（最高评级）。
利用 IBM 成熟且不断壮大的技术合作伙伴和金融科技公司生态系统，加速实现价值。这些合作伙伴和金融科技公司已证实符合 IBM Cloud Framework for Financial Services 的最高标准。
了解业务合作伙伴如何与 IBM 合作，以加速客户的现代化之旅。