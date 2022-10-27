IBM Cloud for Financial Services

行业专用云服务，旨在支持独特的现代化和 AI 转型需求
在专为受监管行业设计的云端进行创新

IBM® Cloud for Financial Services 是同类首创的云服务，旨在保护您最敏感的数据和 AI 工作负载。IBM Cloud for Financial Services 借助由行业提供信息的内置安全和控制措施，可帮助您优化基础架构并证明合规性，以便您可以专注于最重要的任务：为客户创造价值。
经由 IBM 的行业专业知识和广泛的合作伙伴关系增强的行业领先级安全性和隐私功能。

下载白皮书，了解有关 IBM Cloud for Financial Services 的更多信息

 实现核心银行系统现代化的益处。

重新考量核心银行应用程序的现代化之旅

 协作能如何加速数字化转型？

BPER Banca Group 与 IBM 携手实现核心银行系统的现代化改造
优势
专为 AI 打造

旨在帮助受监管行业的企业安全部署由 AI 驱动的创新，并过渡到新的运营模式。
混合设计

借助 IBM 以平台为中心的开放、安全且灵活的方法，在混合多云架构中提供一致的性能。
最高监管和合规标准

专门构建的云可利用 IBM Cloud Framework for Financial Services（由行业提供信息），通过行业最高的监管与合规标准来降低风险。

解决方案

管理风险与合规

借助 IBM Cloud Security and Compliance Center，为您的任务关键型数据和应用程序提供持续的边缘到边缘云保护，并将监管合规置于首位。
提高支付服务效率

借助 IBM Cloud for Financial Services 上 IBM® Payments Center 的支付即服务解决方案，利用最新的认知和 AI 技术提高支付服务的效率和价值。
贸易和供应链业务转型

采用行业特定的平台策略，并经过优化，可通过 IBM Connected Trade Platform 实现整个贸易生态系统的增长，并降低贸易风险。

加速获取洞察

借助 IBM Cloud HPC 应对大规模计算密集型挑战，并加速获取洞察。

支持员工随时随地安全开展工作

在 IBM Cloud 上构建您的金融服务 DaaS 环境，获得突破性收益，并与现有环境混合集成。

有效实现 AI 治理

使用 IBM 的下一代 AI 技术 watsonx.ai、watsonx.governance 和 watsonx Orchestrate，通过负责任、透明且可解释的 AI 释放工作效率，此类技术旨在支持受监管行业所需的可信 AI 工作流。

客户转型故事

Circeo

了解这家匈牙利金融科技公司如何利用 IBM 公有云来支持其创新业务，同时保持合规所需的安全性。
Asteria

这家金融技术提供商与 IBM 携手合作，帮助小型企业实现现金流。
GEVA Group

IBM 与这家欧洲支付处理公司合作，通过将关键服务迁移到 IBM Cloud，来优化安全性、稳定性与合规性。
与 IBM 合作共创 共同制定转型策略

利用 IBM® Consulting 实现银行和保险核心系统的现代化改造；荣膺《福布斯》2023 年美国最佳管理咨询公司之一，并因与金融机构的合作而获得五星评级（最高评级）

 了解更多 获取创新成果

利用 IBM 成熟且不断壮大的技术合作伙伴和金融科技公司生态系统，加速实现价值。这些合作伙伴和金融科技公司已证实符合 IBM Cloud Framework for Financial Services 的最高标准。

 观看视频 (0:39) 发展您的业务

了解业务合作伙伴如何与 IBM 合作，以加速客户的现代化之旅。

 了解更多
释放值得依赖的 AI 价值。 在不断变化的风险环境中重新考量保险。 实现核心银行业务和支付的现代化改造，并建立弹性数字基础。 关于 IBM Cloud 为客户加速创新的使命，您需要了解的 5 件事。 IBM Cloud 如何帮助以安全为重的高度监管行业推动创新。 点播网络研讨会 - 应对 AI 时代受监管数据的主权云问题
后续步骤

