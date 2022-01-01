主页 partners 利用 IBM 公共云创造收入
混合。开放。弹性。 您的数字化转型平台与合作伙伴。
一名登山者帮助同伴登上巨石的顶峰
概述

根据工作方式合理安排资源

所有类型的 IBM 业务合作伙伴都可以利用云技术、培训、开发资源和人员，协助客户根据安全性、合规性、可靠性、性能和成本做出正确的工作负载分配决策，从而获得持续收益。
参加面向合作伙伴的云大师课，提升您的游戏体验

利用 Red Hat OpenShift on IBM Cloud 助力客户加快创新步伐

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桌面即服务 (DaaS) 的发展带动云消费不断增长

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Wazi 即服务：在 IBM Cloud 上进行 z/OS 开发和测试

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利用全新功能，无需重新搭建平台即可实现 Power 工作负载现代化

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IBM Cloud Satellite：根据需要随时随地使用公共云服务

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IBM Cloud Cyber Recovery Veeam

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为何为您的客户选择 IBM Cloud 企业平台

 

IBM Cloud® 拥有机密计算、量子计算、ISV 认证（例如 SAP）、行业合规性、AI、物联网 (IoT)、云原生等功能，可为企业增长提供有力支持。

 

 

 控制和安全性

IBM Cloud 具有企业所需的安全性，从符合 FIPS 140-2 4 级认证的自行保管密钥 (KYOK) 加密，到用于主动扫描系统的 IBM Security and Compliance Center，应有尽有。
与 IBM 合作的优势：您的业务、您的客户、我们的首要任务。 成为 IBM 云解决方案业务合作伙伴，开启一个充满机遇的世界，您将能快速启动并提升业务，从而协助您和您的客户取得成功。 IBM Cloud® 积分

与员工或客户一起试用，赚取 IBM Cloud 积分。

 客户可享受特殊折扣

使用特殊折扣创建端到端解决方案，以便转售给您的客户。

 市场开发基金

获得市场开发基金 (MDF)，用于上市活动。

 联名帐户规划

访问联名帐户规划会议，掌握 IBM Cloud 的新机遇。

 培训支持和认证折扣

借鉴团队的当前体验，并为员工提供培训认证折扣。

 路线图和战略讨论

访问新产品和新功能的路线图预览和战略讨论。

 量身定制支持选项

为您的客户提供符合用户参与协议 (SLA/OLA) 的有利支持选项。

 专业服务积分

与 IBM Garage™ 和 IBM Cloud 服务实验室协作，为客户提供概念验证 (POC) 和评估。

 文档和指南

获取所有 IBM Cloud 服务的详细文档和指南。
成为成功的合作伙伴

与您共同成长的伙伴关系。IBM Partner Plus 专注于分享专业知识，提升规模，发挥有影响力的优势，并且简化我们的合作方式。对收入的清晰洞察，为您扩展业务提供了路线图。加入 IBM Partner Plus。

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金融服务合作伙伴

让我们为金融服务行业构建高度安全的云解决方案。扩大对金融机构的访问权限，解决金融机构对云部署最担忧的问题，并提高获利时效。

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拓宽市场范围

开始在世界知名的 IBM Cloud 目录上销售您的产品。

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IBM 合作伙伴案例

IBM Cloud：Base Media Cloud 成功案例 BASE Media Cloud 利用 IBM Cloud 技术帮助媒体行业客户踏上新的赋能之旅。 观看视频
Dizzion + IBM：适应、成长、超越。 Dizzion 的 Robert Green 概述了 IBM 嵌入式解决方案协议 (ESA) 如何帮助其所在企业吸引客户。 观看视频
主要产品 IBM Cloud for Financial Services™

了解 IBM Cloud for Financial Services 为何能成为 100 多家业务合作伙伴（包括美国银行和法国巴黎银行）的选择。¹

 合作伙伴专属优惠 了解更多信息 IBM Cloud Satellite™

使用 IBM Cloud Pak® for Data as a Service 和 IBM Cloud Satellite，可将时间关键型模型的延迟降低 90%。²

 合作伙伴专属优惠 了解更多信息 SAP on IBM Cloud®

制造商的基础架构成本节省 20%，并将迁移时间从 24 个月缩短至 12 个月以内。²

 合作伙伴专属优惠 了解更多信息 IBM Cloud® for VMware Solutions

迁移到 IBM Cloud 时可节省高达 130 万美元；借助 Red Hat OpenShift®，开发人员的工作效率最高可提升 40%。²

 合作伙伴专属优惠 了解更多信息 IBM® Power® Systems Virtual Server on IBM Cloud

将运营成本降低 20%，同时将应用程序响应时间缩短 30%。²

 合作伙伴专属优惠 了解更多信息 Red Hat® OpenShift® on IBM Cloud

 

查看统计数据：1,000 个客户端；21,000 个 Kubernetes 集群处于生产状态；发布频率提高了 10 倍；硬件成本降低了 44%。²

 合作伙伴专属优惠 了解更多信息
IBM 云培训中心
是您获得基于角色的 IBM Cloud 专业培训和认证的首选 为云新手或 IBM Cloud 新手提供免费技术培训和非技术培训。 获取有关 IBM 云培训中心的详细信息
IBM Cloud® 在 2022-2023 年 Cloud Awards 中荣获最佳云基础架构奖 了解详情
隆重推出 IBM Cloud for VMware as a Service (VMwaas) TDC Digital 利用 IBM Cloud 实现透明计费和客户满意度提升 Change3 构建并扩展了一套改变世界的营销技术套件

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