利用 Red Hat OpenShift on IBM Cloud 助力客户加快创新步伐
桌面即服务 (DaaS) 的发展带动云消费不断增长
Wazi 即服务：在 IBM Cloud 上进行 z/OS 开发和测试
利用全新功能，无需重新搭建平台即可实现 Power 工作负载现代化
IBM Cloud Satellite：根据需要随时随地使用公共云服务
IBM Cloud Cyber Recovery Veeam
IBM Cloud® 拥有机密计算、量子计算、ISV 认证（例如 SAP）、行业合规性、AI、物联网 (IoT)、云原生等功能，可为企业增长提供有力支持。
IBM Cloud 具有企业所需的安全性，从符合 FIPS 140-2 4 级认证的自行保管密钥 (KYOK) 加密，到用于主动扫描系统的 IBM Security and Compliance Center，应有尽有。
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与 IBM Garage™ 和 IBM Cloud 服务实验室协作，为客户提供概念验证 (POC) 和评估。
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制造商的基础架构成本节省 20%，并将迁移时间从 24 个月缩短至 12 个月以内。²
迁移到 IBM Cloud 时可节省高达 130 万美元；借助 Red Hat OpenShift®，开发人员的工作效率最高可提升 40%。²
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