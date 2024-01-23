GEVA 从一开始就知道，该技术可以与 IBM Cloud® 结合使用。“我们与 IBM 的合作有着悠久的历史，他们为金融服务行业提供了强大的支持，在我们的客户当中赢得了良好的声誉，”GEVA 服务经理 Matthias Fauth 说道。“此外，IBM Cloud 技术还可以帮助 GEVA 这样的公司满足我们行业的很多要求。”

在支付处理行业，时间往往非常紧迫。大多数银行的付款处理时间窗口非常短。如果错过一个机会，可能需要等待数小时甚至几天才能进入下一个时间窗口，这种情况可能会对 GEVA 的快节奏行业造成毁灭性的影响。

这意味着 GEVA 底层应用程序的基础设施必须极其稳定。作为在欧洲（包括法兰克福、伦敦和阿姆斯特丹）拥有多个数据中心的少数公共云提供商之一，IBM 为 GEVA 提供了卓越的故障转移支持。

通过选择 IBM Cloud Bare Metal Servers 为自己的 Oracle 数据库提供支持，GEVA 进一步增强了 SaaS 基础设施的安全性和稳定性。可以将地理位置分散的裸机服务器设置为同步模式，这样，当一台服务器上的数据库发生故障时，另一台服务器将从中断处接管，而不会造成任何数据丢失。

GEVA 的 IBM Cloud 基础架构的另一个重要组件是 IBM Cloud Object Storage，该组件促进了遍及 GEVA 全球数据中心区域的应用程序和备份的数据内容存储。IBM Cloud Object Storage 还使 GEVA 能够保持客户与云冗余之间交换的所有数据。这种配置旨在支持可靠的持续服务，其重要性不容小觑。GEVA 是一项任务关键型业务，任何数据丢失都意味着时间和收入损失。

GEVA 的环境不仅限于裸机。IBM Cloud Virtual Servers 为该组织提供了一项独特的优势，因为这些服务器可以根据需要进行扩展。这样即可轻松引导新客户，此外，当组织每小时处理数百万笔交易时，它还可以轻松应对 GEVA 在季末和年末遇到的活动激增情况。