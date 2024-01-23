在过去的几年里，针对银行和金融服务行业的法规和要求急剧增加。随着世界变得越来越虚拟化和数字化，管理机构正在紧锣密鼓地确保金融数据尽可能安全。
在欧盟 (EU)，法规尤为严格。例如，《通用数据保护条例》(GDPR) 针对欧盟以外的数据传输设定了严格的参数。
GEVA Group 是一家总部位于德国的支付处理公司。有鉴于此，GEVA 必须密切关注现行法规。他们的客户包括银行、保险公司和金融服务机构，这些组织必须处理敏感的金融交易，但他们的主要关注点并不是 IT。多年来，GEVA 为这些组织提供了在他们的内部基础设施上运行的支付解决方案，以使他们能够专注于核心业务。
然而，GDPR 和其他法规导致 GEVA 的客户越来越难以在金融服务领域维持基础设施的合规性。因此，很多这样的客户都要求 GEVA 提供在云端托管的软件即服务 (SaaS) 解决方案。
在德国以及其他国家或地区的经营时间长达 38 年
在季度激增期间，处理数百万笔交易的时间为 1 小时
GEVA 从一开始就知道，该技术可以与 IBM Cloud® 结合使用。“我们与 IBM 的合作有着悠久的历史，他们为金融服务行业提供了强大的支持，在我们的客户当中赢得了良好的声誉，”GEVA 服务经理 Matthias Fauth 说道。“此外，IBM Cloud 技术还可以帮助 GEVA 这样的公司满足我们行业的很多要求。”
在支付处理行业，时间往往非常紧迫。大多数银行的付款处理时间窗口非常短。如果错过一个机会，可能需要等待数小时甚至几天才能进入下一个时间窗口，这种情况可能会对 GEVA 的快节奏行业造成毁灭性的影响。
这意味着 GEVA 底层应用程序的基础设施必须极其稳定。作为在欧洲（包括法兰克福、伦敦和阿姆斯特丹）拥有多个数据中心的少数公共云提供商之一，IBM 为 GEVA 提供了卓越的故障转移支持。
通过选择 IBM Cloud Bare Metal Servers 为自己的 Oracle 数据库提供支持，GEVA 进一步增强了 SaaS 基础设施的安全性和稳定性。可以将地理位置分散的裸机服务器设置为同步模式，这样，当一台服务器上的数据库发生故障时，另一台服务器将从中断处接管，而不会造成任何数据丢失。
GEVA 的 IBM Cloud 基础架构的另一个重要组件是 IBM Cloud Object Storage，该组件促进了遍及 GEVA 全球数据中心区域的应用程序和备份的数据内容存储。IBM Cloud Object Storage 还使 GEVA 能够保持客户与云冗余之间交换的所有数据。这种配置旨在支持可靠的持续服务，其重要性不容小觑。GEVA 是一项任务关键型业务，任何数据丢失都意味着时间和收入损失。
GEVA 的环境不仅限于裸机。IBM Cloud Virtual Servers 为该组织提供了一项独特的优势，因为这些服务器可以根据需要进行扩展。这样即可轻松引导新客户，此外，当组织每小时处理数百万笔交易时，它还可以轻松应对 GEVA 在季末和年末遇到的活动激增情况。
GEVA 的客户力求精益求精、尽善尽美，这意味着该组织绝不容忍停机或断电风险。“我们选择 IBM 作为我们的云提供商，因为我们知道我们可以信任他们。我们已经在讨论我们希望在将来使用的技术，”Fauth 说道。这包括 IBM PostgreSQL Database as a Service。
Fauth 总结道：“在未来的几年里，我们还希望开始为客户提供即时支付功能，这样，我们就可以利用 IBM 在 AI 和机器学习方面的专业知识。”
GEVA Group（ibm.com 外部链接）是一家跨国公司，在德国拥有两个主要办事处，并在卢森堡和比利时设立了子公司。该公司致力于开发和管理用来处理全球支付交易的创新软件解决方案。该公司为银行、公共机构和支付服务提供商提供服务。在将近 40 年的时间里，GEVA 始终是支付服务行业的一个家喻户晓的名字。
GEVA Group 解决方案组件：
• SEPA 付款
• TARGET 付款
• 国外支付
• 即时付款
• SWIFT 连接
• EBICS 服务器
• 合规性解决方案
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2020 年 12 月在美国制作。
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