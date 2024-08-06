称之为预感。一种直觉。一群梦想家的共同愿景。不管您怎么称呼它，催生了 Circeo 的思想都是超前于时代的。
早在 2014 年，Circeo 的创始人就共同创立了一家新型的软件公司——该公司将为银行提供服务：一种快速、可配置、安全的贷款方式，无需文书工作或亲自拜访。 借助 Circeo 的贷款即服务 (LaaS) 产品，银行将能够在短短几分钟内批准贷款并为其提供资金，而传统贷款往往需要几天、几周或几个月。
获得贷款时间为 20 分钟
2019 年处理 50 万笔贷款
但是，当 Circeo 推出时，SaaS 还是一个相当新的东西。许多金融机构对尝试新技术及其交付模式犹豫不决。为了让 Circeo 取得成功，首席执行官 Matthieu M. Job 和他的同事必须表现出对安全的坚定承诺。他们需要一个能够随着公司发展而快速扩展的解决方案。他们需要一家在欧盟及其他地区拥有强大实力和值得信赖的公司。
Job 说：“IBM Cloud 为我们带来了一个神奇的世界，里面有我们想要的一切。IBM® Cloud Bare Metal Servers 能够满足我们在安全性和可扩展性方面的所有要求。欧洲有 IBM 数据中心，这是一个关键因素，因为当时已经在讨论 GDPR（《通用数据保护条例》）。”
他的同事、首席技术官 Sandor Ungvari 从技术角度发表了看法："我们希望开发一个云原生解决方案，并以 Docker 映像格式交付该软件。为此，我们需要一个容器平台。我们之所以选择 Red Hat OpenShift on IBM Cloud 平台，是因为它比当时的任何其他平台都要先进得多。”
IBM Cloud Bare Metal Servers 与 Red Hat OpenShift on IBM Cloud 软件的结合使 Circeo 从一开始便奠定了取得成功的基础。起初，Circeo 的电子借贷平台 TheLoanFactory 每天仅提供少量贷款。目前，该公司每天会在七个欧洲国家处理数千份贷款申请和账户，并准备在不久的将来将其服务扩展到亚太地区。Job 预计，此后不久每日贷款总量将超过 10,000 笔。
“IBM Cloud 的优势之一就是能够非常快速地扩展我们的活动，”Job 说。 “我们只需坐在 IBM Cloud 控制台前，点击几下就可以部署新节点，为我们需要的任何额外容量提供服务。”
Ungvari 指出，OpenShift 平台还提供了弹性扩展能力，以应对激增的流量，例如在“黑色星期五”出现的高峰。
每年的“黑色星期五”都是购物者、零售商和银行翘首以盼的盛事，申请人数也随之大幅增加。得益于可靠、灵活的 IBM Cloud 基础架构，TheLoanFactory 可以无缝应对这些激增的情况。
然而，2020 年带来了一个意想不到的新挑战：COVID-19疫情袭来时，一些欧洲国家的政府要求银行重新安排贷款，以帮助那些在全球健康危机中挣扎的公民和企业。得益于 TheLoanFactory 独特的灵活性和可配置性，Circeo 的合作银行能够在几小时内完成合规工作。没有 Circeo SaaS 解决方案的银行在 6 个多月后仍在为合规而苦苦挣扎。
从 2014 年的一个灵感开始，现在已经成为一个成功的跨国多语种解决方案，其受欢迎程度与日俱增。Job 预计 Circeo 将继续扩大其地理覆盖范围和技术能力，不仅支持典型的现金贷款，还支持专业市场的复杂租赁服务。
有一点始终不变：Circeo 对安全性和灵活性的坚定承诺，以及 IBM Cloud 平台保证安全性和灵活性的能力。正如乔布斯所说：“五年前，安全性和可扩展性是银行用来避免与我们这样的公司交谈的借口。而今天，这正是他们想与我们合作的原因。”
Circeo（ibm.com 外部链接）成立于 2014 年，它旨在帮助银行利用技术来解决复杂的贷款问题。该组织的标志性软件工具 TheLoanFactory 是一种创新的贷款方法，它有助于银行及其客户更轻松地管理贷款生命周期。Circeo 总部位于布达佩斯，在法国和英国设有办事处，拥有约 40 名员工，并与七个欧洲国家的银行开展合作。
解决方案组件
IBM Cloud Bare Metal Servers 是完全专用的服务器，可提供最高性能和安全的单一租赁。
Red Hat OpenShift on IBM Cloud 是一项完全托管的 OpenShift 服务，它利用了 IBM Cloud 的企业级规模和安全性，因此您可以专注于增长应用程序，而不是扩展主服务器。正如《Forrester Wave：多云容器开发平台，2020 年第三季度》中所述，它是开发人员和运营商的领先平台。
© Copyright IBM Corporation 2020. IBM Corporation, IBM Cloud, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
2020 年 10 月在美国制作。
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Red Hat 和 OpenShift 是 Red Hat, Inc. 或其子公司在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。
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