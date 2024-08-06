Job 说：“IBM Cloud 为我们带来了一个神奇的世界，里面有我们想要的一切。IBM® Cloud Bare Metal Servers 能够满足我们在安全性和可扩展性方面的所有要求。欧洲有 IBM 数据中心，这是一个关键因素，因为当时已经在讨论 GDPR（《通用数据保护条例》）。”

他的同事、首席技术官 Sandor Ungvari 从技术角度发表了看法："我们希望开发一个云原生解决方案，并以 Docker 映像格式交付该软件。为此，我们需要一个容器平台。我们之所以选择 Red Hat OpenShift on IBM Cloud 平台，是因为它比当时的任何其他平台都要先进得多。”

IBM Cloud Bare Metal Servers 与 Red Hat OpenShift on IBM Cloud 软件的结合使 Circeo 从一开始便奠定了取得成功的基础。起初，Circeo 的电子借贷平台 TheLoanFactory 每天仅提供少量贷款。目前，该公司每天会在七个欧洲国家处理数千份贷款申请和账户，并准备在不久的将来将其服务扩展到亚太地区。Job 预计，此后不久每日贷款总量将超过 10,000 笔。

“IBM Cloud 的优势之一就是能够非常快速地扩展我们的活动，”Job 说。 “我们只需坐在 IBM Cloud 控制台前，点击几下就可以部署新节点，为我们需要的任何额外容量提供服务。”

Ungvari 指出，OpenShift 平台还提供了弹性扩展能力，以应对激增的流量，例如在“黑色星期五”出现的高峰。

每年的“黑色星期五”都是购物者、零售商和银行翘首以盼的盛事，申请人数也随之大幅增加。得益于可靠、灵活的 IBM Cloud 基础架构，TheLoanFactory 可以无缝应对这些激增的情况。

然而，2020 年带来了一个意想不到的新挑战：COVID-19疫情袭来时，一些欧洲国家的政府要求银行重新安排贷款，以帮助那些在全球健康危机中挣扎的公民和企业。得益于 TheLoanFactory 独特的灵活性和可配置性，Circeo 的合作银行能够在几小时内完成合规工作。没有 Circeo SaaS 解决方案的银行在 6 个多月后仍在为合规而苦苦挣扎。