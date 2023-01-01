IBM Payments Center™ 可以帮助加快支付现代化计划的实施，包括支付咨询和服务方面的行业专门知识，以及通过我们的支付即服务 (PAYaaS) 平台进行业务流程外包。
IBM Service Bureau for SWIFT 通过向金融机构和企业提供 SWIFT 连接来实现创新，旨在建立各企业的 SWIFT 消息传送功能或将此功能进行现代化，方法是消除 SWIFT 对消息载体、协议、控制和程序的要求所带来的挑战和高成本。
IPC 提供了一套创新且灵活的自动化处理支付服务，并且非常适合与其他支付生态系统相集成。寻求实现支付基础设施和运营现代化的金融机构 (FI) 可以从这些强大的服务中受益。
支付即服务选项包括自动清算中心 (ACH)、自动资金转账 (AFT)、支票、电汇和实时支付。外包支付有助于降低运营成本并提高利润。
小额支付类型包括 ACH 和 AFT，涵盖支付发起、接收、API 用户界面，以及具有清算和结算机制的交付和接收。支票即服务解决方案适用于使用支票的国家/地区。
大额支付类型包括电汇付款处理。IPC 管理支付消息的端到端处理，包括与外汇 (FX) 服务、SWIFT、核心银行应用程序以及国内消息传递和清算系统的集成。
实时支付正在成为许多支付系统的目标支付类型。然而，金融机构在利用现有基础设施采用实时支付方面可能面临障碍。IPC 提供了诸如即时处理和发布机制之类的功能，可以提供帮助。