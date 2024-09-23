英国最大的零售银行之一 Virgin Money 是新旧融合的典范。它与银行业有着深厚的渊源，拥有 180 年的悠久历史。同时，它还积极开展创新，致力于实施数字优先的银行业务战略。

为了实现这一战略，该银行努力推动其各项业务的数字化应用，并为客户提供积极的数字化体验。这绝非易事：Virgin Money 提供的服务包括个人和企业储蓄账户、信用卡、抵押贷款、个人贷款和保险等。

这些产品吸引了具有不同技术和财务敏锐度的各类客户。2021 年，Virgin Money 推出了新的信用卡。大多数客户在成为持卡人后的 60 天内下载了信用卡手机应用程序。虽然该应用程序功能丰富，但许多用户在不明白某些内容或需要更多信息时还是会拨打呼叫中心电话。

该银行求助于人工智能来解决这一问题。借助人工智能，该公司可以利用其丰富的客户数字化体验库，帮助用户在移动应用程序中找到问题的答案。与此同时，Virgin Money 还可以让那些精通技术的客户无需通过真人客服就能自助服务，从而提高客户满意度。

为了帮助利用 Microsoft 解决方案开发全新 AI 战略和功能，Virgin Money 与 IBM Consulting 携手合作。IBM Consulting 与 Microsoft 建立了牢固的长期合作关系，并在金融服务行业实施 Microsoft 特定技术方面提供了深厚的行业知识和丰富的经验。此外，IBM Consulting 的会话式银行解决方案在英国得到了广泛认可，并且已在英国大多数主要银行实施。