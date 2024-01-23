保险公司如何与 IBM 合作实施基于生成式 AI 的解决方案

IBM 与多家保险公司合作，识别使用生成式 AI 的高价值机会。最常见的保险用例包括优化用于处理大量文档、文本块或图像的流程。这些用例目前已占 AI 工作负载的四分之一，并且正朝着使用生成式 AI 增强其功能的方向发生重大转变。这种增强涉及提取内容和洞察，或对信息进行分类以支持决策，例如在承保和理赔处理中。生成式 AI 能力可以发挥重要作用的保险业重点领域包括：

用户参与

数字化劳动力

应用程序现代化

IT 运营

网络安全

IBM 正在为各种用例创建基于生成式 AI 的解决方案，包括虚拟代理、会话式搜索、合规与监管流程、理赔调查和应用现代化。下面，我们总结了一些当前正在进行的生成式 AI 实施计划。

客户互动： 提供保险服务涉及处理大量文档。这些文档包括详细说明保障项目和除外责任的保险产品描述、保单或合同文件、保费账单和收据，以及提交的理赔、福利说明、维修估价、供应商发票等等。客户与保险公司互动的一大部分内容是询问关于各种产品的保障条款和条件、了解批准的理赔金额，不支付所提交的理赔金额的原因以及交易状态，例如保费收入、理赔支付、政策变更请求等。

作为我们生成式 AI 计划的一部分，我们可以展示这样一种能力：使用带有提示调优的基础模型来审查保险文档中的结构化和非结构化数据（与客户查询相关的数据），并就产品、合同或一般保险咨询提供量身定制的建议。该解决方案能够根据客户的资料和交易历史，访问底层的保单管理和理赔数据，提供具体答案。能够即时分析大量客户数据、识别模式以生成洞察并预测客户需求，可以带来更高的客户满意度。

客户互动的一个例子是我们为一家跨国人寿保险公司开发的基于生成式 AI 的聊天机器人。该概念验证展示了当使用生成式 AI 能力时，对保险产品查询的响应个性化程度得以提高。