AI 技术的最新进展（例如生成式 AI）可以近乎实时地生成个性化的体验，因此增强了营销实践。这些进步正在开启全渠道极致个性化时代 – 跨平台、定制、无缝的客户体验，可立即响应客户行为。

随着 AI 驱动的个性化变得更加细致和强大，客户开始期待这些量身定制的体验。IBM 商业价值研究所最近发布的一份报告发现，五分之三的客户希望在购物时使用 AI 应用程序。麦肯锡咨询公司的数据显示，71% 的客户希望公司提供个性化内容。这些客户中有 67％ 表示，当他们与企业的互动不符合他们的需求时，他们会感到沮丧。1事实证明，个性化也能够推动业务增长。同一份报告还发现，与发展缓慢的组织相比，发展迅速的组织从个性化服务中获得的收入要高出 40%。

在当今的环境中，AI 个性化已经广泛应用于各行各业，以便大规模创建相关的产品推荐和适合情境的体验。无论目标用户是单个在线购物者、企业对企业 (B2B) 组织的采购专家还是接收个性化沟通的员工，这些策略都将适用。

AI 个性化的一些特定于行业的应用包括：