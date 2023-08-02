在这个 AI 和数字时代，客户的期望也在不断变化。客户越来越期望能够即时满足需求：比以往更快速、更便捷地获得个性化、准确的答案。他们不再愿意通过填写表格获取报价、发送邮件咨询价格，或是为简单问题等待回复；他们需要实时响应与立即行动。虽然传统客服一直由人工坐席承担，但数字营销人员在面临营销预算缩减的同时，仍需适应人们当下的期待。营销团队正在积极运用 AI 技术来打造更具影响力的营销活动。

人工智能可成为构建卓越对话式营销策略的强大工具。AI 聊天机器人(chatbot) 可提供 24/7 全天候客户服务 ，并可以挖掘客户互动和购买模式的洞察，以推动更具吸引力的对话 ，并在您的网络和消息传递渠道中提供更加一致和个性化的数字体验。如今，借助大语言模型与生成式 AI 技术赋能的聊天机器人营销解决方案，正在重塑数字用户体验，将营销效率提升至全新高度，并通过吸引更多潜在客户为销售创造增量机会。