在这个 AI 和数字时代，客户的期望也在不断变化。客户越来越期望能够即时满足需求：比以往更快速、更便捷地获得个性化、准确的答案。他们不再愿意通过填写表格获取报价、发送邮件咨询价格，或是为简单问题等待回复；他们需要实时响应与立即行动。虽然传统客服一直由人工坐席承担，但数字营销人员在面临营销预算缩减的同时，仍需适应人们当下的期待。营销团队正在积极运用 AI 技术来打造更具影响力的营销活动。
人工智能可成为构建卓越对话式营销策略的强大工具。AI 聊天机器人(chatbot) 可提供 24/7 全天候客户服务 ，并可以挖掘客户互动和购买模式的洞察，以推动更具吸引力的对话 ，并在您的网络和消息传递渠道中提供更加一致和个性化的数字体验。如今，借助大语言模型与生成式 AI 技术赋能的聊天机器人营销解决方案，正在重塑数字用户体验，将营销效率提升至全新高度，并通过吸引更多潜在客户为销售创造增量机会。
IBM watsonx Assistant 是一款企业级对话式 AI 平台，能够构建智能聊天机器人或虚拟助手，实现采购流程自动化，促进潜在客户开发，并通过个性化自助服务推动电子商务。该平台基于大语言模型和机器学习技术，可理解自然语言，为客户查询提供快速精准的应答与操作支持。
通过 IBM watsonx Assistant，客户能够：
新冠疫情后，全球领先房车零售商、IBM 客户 Camping World 的网站访问量激增。涌入 Camping World 呼叫中心的客户常常面临长时间等待或意外断线。此外，网站访客在呼叫中心非工作时间无法联系人工客服，导致客户咨询无人应答，潜在商机白白流失。受限于现有基础设施，Camping World 销售团队无法掌握非工作时间积累的合格销售线索数量。
通过搭载 watsonx Assistant，Camping World 推出了全天候服务的 Messenger 聊天机器人 Arvee，为销售和客服团队提供支持。自有聊天机器人平台让人工客服能专注于处理更复杂的对话，既缩短响应时间，又提升工作效率。减少人工对接后，现场客服得以提供更高质量的客户互动体验。Arvee 具备收集客户参与数据、追踪非工作时间销售线索的功能，有效弥补了销售团队此前的视野盲区。借助短信功能等附加特性，这款聊天机器人能实时快速响应客户咨询。
成效：对话中断数量下降，客户参与度提升 40%，整体效率提高 33%。watsonx Assistant 的实施激发了具有营收价值的对话，为企业的长远发展注入持续动力。
英国最大深夜酒吧俱乐部运营商 Deltic 集团，原依赖社交媒体渠道与客户群体沟通。其 Facebook Messenger 每年接收 35 万条消息，但仅有 10% 获得妥善回复。由于大量咨询集中在深夜时段，当顾客正在决定去处时，客服团队却因应接不暇而错失良机。将咨询转化为私人派对或包厢预订蕴藏着巨大商机——预付费用的宾客出席率更高，消费意愿也更强。能否及时跟进响应，往往决定了客户选择你还是转向竞争对手。
Deltic 集团意识到每条消息都代表潜在客户，遂引入聊天机器人技术辅助人工客服，优化客户旅程。从俱乐部 Facebook 页面开始，基于 watsonx Assistant 的虚拟助手会根据客户定位和所选场馆提供个性化响应。在解答客户疑问后，聊天机器人会主动推送预订、派对及包厢信息，若客户产生购买意向，便引导其联系人工客服或访问在线预订网站。这套聊天机器人营销策略极大提升了通讯应用的回复率与整体转化率。
客户与企业之间的每次独特互动，都是构建完整客户体验的关键基石。引入对话式 AI 作为客户触达首站，既能快速响应咨询，又让人工客服能聚焦于高价值对话。营销团队无需编写代码，即可通过 watsonx Assistant 优化数字营销策略，实现端到端的客户满意度提升。
