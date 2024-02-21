电子商务一般通过网站、移动应用程序或在线市场等平台实现。

“电子商务”一词起初用于描述一个简单过程——例如，消费者从电子商务网站购买商品，但随着技术的进步，它的含义变得更加丰富。如今，电子商务可以指企业间或企业内的商务往来。此外，它还涵盖其他形式的商务活动，例如：

拥有实体店的多渠道零售商通过线上商店售卖商品

共享经济平台提供便捷服务，如拼车服务

消费者在 Facebook 等社交媒体网站上进行所谓的社交商务活动

随着电子商务行业的发展，该词的含义进一步扩大，现在还涵盖促进销售过程的相关技术，例如移动支付平台和安全数据传输技术等。